Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026

Στο τέλος Ιανουαρίου, ή αρχές Φεβρουαρίου του 2026 θα γίνουν γνωστοί από την FIFA, οι Ευρωπαίοι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Στην λίστα των υποψηφίων βρίσκονται 22 ρέφερι, όμως αναμένεται να επιλεγούν 12-15, καθώς οι ομάδες έχουν αυξηθεί σε 48. Στο προηγούμενο, στο μουντιάλ 2022 συμμετείχαν 32 ομάδες και οι διαιτητές της UEFA ήταν 11.

Στη λίστα των 22 διαιτητών βρίσκονται Βόσνιος, Νορβηγός, Ελβετός, Τούρκος, Ρουμάνος, Σουηδός αλλά όχι Ελληνας ρέφερι. Οι διεθνείς διαιτητές έχουν πολλά σκαλοπάτια για να ανέβουν.

Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) είναι μεν στην ελίτ κατηγορία αλλά μεγάλος σε ηλικία, συγκεκριμένα 46 ετών, και δεν υπολογίζεται. Σημειώνουμε ότι αν και ελίτ δεν έχει πάει σε μεγάλη διοργάνωση.

Στο μέλλον, ειδικότερα στο μεθεπόμενο Μουντιάλ του 2030 ο μόνος διεθνής που έχει πιθανότητες, με βάση τα τωρινά δεδομένα είναι ο 36χρονος Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας). Είναι υποψήφιος για την ελίτ κατηγορία και τις προηγούμενες μέρες σφύριξε αγώνες στο Μουντιάλ εθνικών ομάδων Κ17 που έγινε στο Κατάρ, όπου σφύριξε το έναν από τους δυο ημιτελικούς (Βραζιλία-Πορτογαλία). Γενικά, η FIFA και η UEFA εμπιστεύονται τον Φωτιά που δίνει εξετάσεις διαρκείας για να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 2024 σφύριξε στην τελική φάση του Euro U19 στην Βόρεια Ιρλανδία, όπου διαιτήτευσε και τον τελικό Ισπανία-Γαλλία 2-0, ενώ φέτος το καλοκαίρι ήταν παρών στην τελική φάση του Euro U21, που διεξήχθη στη Σλοβακία, όπου σφύριξε και τον ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία 2-1.

Οσον αφορά στους άλλους έμπειρους διεθνείς, έχασαν το… τρένο για μεγάλη διοργάνωση. Ο 40χρονος Παπαπέτρου (Αθηνών) μπορεί να παίρνει δύσκολα ματς, όμως δεν προήχθη στην ελίτ κατηγορία και παραμένει στην 1η, ενώ ο 43χρονος Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) είναι κολλημένος στη 2η κατηγορία.

Αναλυτικά οι 22 διαιτητές που είναι υποψήφιοι για το Μουντιάλ:

Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)

Μάικλ Ολιβερ (Αγγλία)

Αντόνι Τέιλορ (Αγγλία)

Χέσους Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Χοσέ Μαριά Σάντσεθ Μαρτίνες (Ισπανία)

Φρανσουά Λετισιέ (Γαλλία)

Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Μάρκο Γκούιντα (Ιταλία)

Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Σερντάρ Γκοζουμπουγιούκ (Ολλανδία)

Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Εσπεν Εσκας (Νορβηγία)

Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Ζοάο Πέδρο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)

Σάντρο Σάρερ (Ελβετία)

Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)