Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Μια… μίνι χολιγουντιανή πανδαισία έχουν ετοιμάσει οι Αμερικανοί για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής (5/12, 18:00) στο εμβληματικό Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.

Λαμπερές προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής, αθλητές-θρύλοι όλων των σπορ, σπουδαίοι καλλιτέχνες και μια φαντασμαγορική παραγωγή που θα έχει ως πυλώνα της το αμερικανικό μότο «bigger is better», υπόσχονται ότι η συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση θα είναι κάτι που το κοινό δεν θα έχει δει ποτέ κατά το παρελθόν.

A legendary multi-sport line-up at the Final Draw for the FIFA World Cup 2026 🙌 Read more about who will be conducting and assisting the draw on Friday, 5 December 2025👇 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

Με αυτή την κάτι παραπάνω από λαμπερή εκδήλωση που έχουν σχεδιάσει οι διοργανωτές, επί της ουσίας… ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, οι οποίες θα χωριστούν σε 12 ομίλους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο στενός του φίλος και πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχουν θέσει ως στόχο τους το επικείμενο Μουντιάλ να είναι το καλύτερο στην Ιστορία και -προς ώρας- αυτό που σίγουρα μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια είναι ότι θα είναι το ακριβότερο! Άλλωστε, μονάχα η κλήρωση της διοργάνωσης θα κοστίσει στους διοργανωτές ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τις αμοιβές των συμμετεχόντων να αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μπάτζετ…

Λαμπεροί παρουσιαστές και καλεσμένοι

Οι τρεις παρουσιαστές που επιλέχθηκαν είναι η Γερμανίδα πρώην σούπερμοντελ, Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρες, ενώ στο show θα πρωταγωνιστήσει ο παγκόσμιος σταρ της όπερας, Αντρέα Μποτσέλι, ο θρύλος της ποπ, Ρόμπι Γουίλιαμς, η ντίβα Νικόλ Σέρζιγνκερ και οι σπουδαίοι Village People, οι οποίοι φυσικά θα ερμηνεύσουν και το ξακουστό χιτ τους, το «YMCA».

Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετάσχουν πολλοί και σπουδαίοι νυν και πρώην αθλητές, από διάφορα σπορ. Ο Ρίο Φέρντιναντ, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια, Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ ο παρουσιαστής στο παραδοσιακό αμερικάνικο «κόκκινο χαλί» θα είναι ο θρύλος του NFL, Ιλάι Μάνινγκ. Επιπλέον, ρόλο στην κλήρωση θα έχει ο εμβληματικός σέντερ του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του NFL στην Ιστορία, Τομ Μπρέιντι, ο μύθος του χόκεϊ, Γουέιν Γκρέτσκι και ο σούπερσταρ του μπέιζμπολ και των Νιου Γιορκ Γιάνκις, Άαρον Τζατζ.

Η επιλογή του εμβληματικού κέντρου «Τζον Κένεντι»

Πέρα από τους πολλούς σπουδαίους συμμετέχοντες και καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους θα είναι φυσικά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή του χώρου ποιυ θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, το επιβλητικό αμερικανικό κέντρο του πολιτισμού και της τέχνης, το Κέντρο «Τζον Κένεντι», στην Ουάσινγκτον. Με αυτή την επιλογή, FIFA και διοργανωτές, δίνουν έμφαση στο μήνυμα που θέλουν να περάσουν, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση -και έπειτα η διοργάνωση που θα ακολουθήσει- δεν θα είναι… μια από τις πολλές.

Access to preparations inside the Kennedy Center here in Washington DC, where the World Cup draw will take place on Friday, with US President Donald Trump among the attendees pic.twitter.com/u2UXFdSOjA — Dan Roan (@danroan) December 3, 2025

Η σχέση των ΗΠΑ και του Τραμπ με τη νέα διοίκηση της FIFA ξεφεύγει άλλωστε από τα στενά όρια μιας απλής συνεργασίας για τη διεξαγωγή μιας αθλητικής διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο σπορ στον πλανήτη και οι Αμερικανοί έχουν… πιάσει το νόημα εδώ και καιρό, ήδη με την ανάπτυξη και προώθηση του εγχώριου πρωταθλήματος του MLS, με την παρουσία τεράστιων αστέρων της μπάλας, προεξέχοντος φυσικά του Λιονέλ Μέσι.

Tonight, we kicked off the 2026 FIFA World Cup Draw with a special reception at the Kennedy Center! Thank you to the Embassy of Qatar for their generous support. The countdown is officially on! ⚽✨ pic.twitter.com/4wECVrO0Iz — The Kennedy Center (@kencen) December 4, 2025

Για το δε Μουντιάλ, έχουν αντιληφθεί ότι είναι… άπειρες φορές πιο εμπορικό από κάθε τοπικό, αμερικανικό αθλητικό show, με δισεκατομμύρια θεατές ανά τον πλανήτη που ξεπερνά κατά πολύ σε εμπορικότητα το Super Bowl ή τους τελικούς του NBA. Έτσι, αρχής γενομένης με αυτή την εκδήλωση και κατ’ επέκταση με όσα θα λάβουν χώρα στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, οι διοργανωτές κάνουν ένα ακόμη τεράστιο «άνοιγμα» στην τεράστια αγορά της Βορείου Αμερικανικής, με την FIFA φυσικά να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση με κάθε τρόπο -για όλους τους προφανείς λόγους.

View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν, το Χόλιγουντ θα συναντήσει το ποδόσφαιρο σε ένα εκρηκτικό εμπορικό πρότζεκτ που προϊδεάζει για όλα όσα θα δει το κοινό σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που -όπως σκοπεύουν αυτοί που θα το διοργανώσουν- δεν θα έχει προηγούμενο.