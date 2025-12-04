sports betsson
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04 Δεκεμβρίου 2025 | 10:59

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Μια… μίνι χολιγουντιανή πανδαισία έχουν ετοιμάσει οι Αμερικανοί για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής (5/12, 18:00) στο εμβληματικό Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.

Λαμπερές προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής, αθλητές-θρύλοι όλων των σπορ, σπουδαίοι καλλιτέχνες και μια φαντασμαγορική παραγωγή που θα έχει ως πυλώνα της το αμερικανικό μότο «bigger is better», υπόσχονται ότι η συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση θα είναι κάτι που το κοινό δεν θα έχει δει ποτέ κατά το παρελθόν.

Με αυτή την κάτι παραπάνω από λαμπερή εκδήλωση που έχουν σχεδιάσει οι διοργανωτές, επί της ουσίας… ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, οι οποίες θα χωριστούν σε 12 ομίλους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο στενός του φίλος και πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχουν θέσει ως στόχο τους το επικείμενο Μουντιάλ να είναι το καλύτερο στην Ιστορία και -προς ώρας- αυτό που σίγουρα μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια είναι ότι θα είναι το ακριβότερο! Άλλωστε, μονάχα η κλήρωση της διοργάνωσης θα κοστίσει στους διοργανωτές ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τις αμοιβές των συμμετεχόντων να αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μπάτζετ…

Λαμπεροί παρουσιαστές και καλεσμένοι

Οι τρεις παρουσιαστές που επιλέχθηκαν είναι η Γερμανίδα πρώην σούπερμοντελ, Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρες, ενώ στο show θα πρωταγωνιστήσει ο παγκόσμιος σταρ της όπερας, Αντρέα Μποτσέλι, ο θρύλος της ποπ, Ρόμπι Γουίλιαμς, η ντίβα Νικόλ Σέρζιγνκερ και οι σπουδαίοι Village People, οι οποίοι φυσικά θα ερμηνεύσουν και το ξακουστό χιτ τους, το «YMCA».

Από εκεί και πέρα, στη διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετάσχουν πολλοί και σπουδαίοι νυν και πρώην αθλητές, από διάφορα σπορ. Ο Ρίο Φέρντιναντ, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια, Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ ο παρουσιαστής στο παραδοσιακό αμερικάνικο «κόκκινο χαλί» θα είναι ο θρύλος του NFL, Ιλάι Μάνινγκ. Επιπλέον, ρόλο στην κλήρωση θα έχει ο εμβληματικός σέντερ του NBA, Σακίλ Ο’Νιλ, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του NFL στην Ιστορία, Τομ Μπρέιντι, ο μύθος του χόκεϊ, Γουέιν Γκρέτσκι και ο σούπερσταρ του μπέιζμπολ και των Νιου Γιορκ Γιάνκις, Άαρον Τζατζ.

Η επιλογή του εμβληματικού κέντρου «Τζον Κένεντι»

Πέρα από τους πολλούς σπουδαίους συμμετέχοντες και καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους θα είναι φυσικά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή του χώρου ποιυ θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, το επιβλητικό αμερικανικό κέντρο του πολιτισμού και της τέχνης, το Κέντρο «Τζον Κένεντι», στην Ουάσινγκτον. Με αυτή την επιλογή, FIFA και διοργανωτές, δίνουν έμφαση στο μήνυμα που θέλουν να περάσουν, ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση -και έπειτα η διοργάνωση που θα ακολουθήσει- δεν θα είναι… μια από τις πολλές.

Η σχέση των ΗΠΑ και του Τραμπ με τη νέα διοίκηση της FIFA ξεφεύγει άλλωστε από τα στενά όρια μιας απλής συνεργασίας για τη διεξαγωγή μιας αθλητικής διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο σπορ στον πλανήτη και οι Αμερικανοί έχουν… πιάσει το νόημα εδώ και καιρό, ήδη με την ανάπτυξη και προώθηση του εγχώριου πρωταθλήματος του MLS, με την παρουσία τεράστιων αστέρων της μπάλας, προεξέχοντος φυσικά του Λιονέλ Μέσι.

Για το δε Μουντιάλ, έχουν αντιληφθεί ότι είναι… άπειρες φορές πιο εμπορικό από κάθε τοπικό, αμερικανικό αθλητικό show, με δισεκατομμύρια θεατές ανά τον πλανήτη που ξεπερνά κατά πολύ σε εμπορικότητα το Super Bowl ή τους τελικούς του NBA. Έτσι, αρχής γενομένης με αυτή την εκδήλωση και κατ’ επέκταση με όσα θα λάβουν χώρα στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, οι διοργανωτές κάνουν ένα ακόμη τεράστιο «άνοιγμα» στην τεράστια αγορά της Βορείου Αμερικανικής, με την FIFA φυσικά να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση με κάθε τρόπο -για όλους τους προφανείς λόγους.

Το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν, το Χόλιγουντ θα συναντήσει το ποδόσφαιρο σε ένα εκρηκτικό εμπορικό πρότζεκτ που προϊδεάζει για όλα όσα θα δει το κοινό σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που -όπως σκοπεύουν αυτοί που θα το διοργανώσουν- δεν θα έχει προηγούμενο.

googlenews

Vita.gr
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Μπάσκετ 04.12.25

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 04.12.25

Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη τους με 113-109 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς

Σύνταξη
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε στο 47' με τον Ντουντού και ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» θέση του στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου από απόψε. Τελευταίος όμως «μίλησε» ο ΠΑΟΚ που με γκολ του Γιακουμάκη στο 90+6′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-1 και οδηγεί τους κίτρινους στα πλέι οφ μαζί με την ομάδα του.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

