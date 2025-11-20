Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.
Ολοκληρώνεται το παζλ του προσεχούς Μουντιάλ, αφού την Πέμπτη έγινε και η κλήρωση των πλέι-οφ, από τα οποία θα προκύψουν και τα τελευταία «εισιτήρια» των ομάδων που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.
Από την κλήρωση προέκυψαν 6 μονοπάτια σε μορφή Final Four, 4 από την UEFA και 2 από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Σε αυτά βρίσκονται δύο ομάδες από την CONCACAF, μία από την AFC, μία από την CAF, μία από την CONMEBOL και άλλη μία από την OFC.
Τα μονοπάτια των playoffs του Μουντιάλ 2026
Playoffs FIFA
Οι αγώνες των playoffs της FIFA θα διεξαχθούν στις 23-31 Μαρτίου στο Μεξικό.
Η ΛΔ Κονγκό και το Ιράκ κέρδισαν απευθείας θέση στους τελικούς ως ισχυροί.
Πρώτο μονοπάτι
Ημιτελικός: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα
Τελικός: Νικητής ημιτελικού – ΛΔ Κονγκό
Δεύτερο μονοπάτι
Ημιτελικός: Βολιβία – Σουρινάμ
Τελικός: Νικητής ημιτελικού – Ιράκ
Playoffs UEFA
Στα playoffs της UEFA συμμετέχουν οι 12 ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στα προκριματικά, και 4 ομάδες που κέρδισαν τη θέση τους από το Nations League.
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 26-31 Μαρτίου. Οι γηπεδούχοι των τελικών προέκυψαν μετά από κλήρωση.
Πρώτο μονοπάτι
Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1
Δεύτερο μονοπάτι
Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία
Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4
Τρίτο μονοπάτι
Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία
Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού 5
Τέταρτο μονοπάτι
Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία
Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7
