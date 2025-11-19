Το Κουρασάο εδώ και λίγες ώρες ζει τη μεγαλύτερη στιγμή του στον αθλητισμό, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει πρόκριση για τα τελικά του Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Το μικροσκοπικό κρατίδιο των μόλις 156.115 κατοίκων και έκτασης μόλις 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων, πέτυχε το «θαύμα», τερματίζοντας πρώτο και αήττητο στον όμιλό του (12 βαθμοί με 3 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες), αφήνοντας στη 2η θέση τη Τζαμάικα, στην 3η του Τρινιντάντ και Tομπάγκο και στην 4η τις Βερμούδες.

Με την επιτυχία αυτή αφού κατέρριψε το ρεκόρ ως η μικρότερη χώρα που προκρίνεται ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ετοιμάζεται να καταρρίψει ένα ακόμη.

Αυτό της παρουσίας του γηραιότερου προπονητή σε τελική φάση Μουντιάλ, εφόσον φυσικά ο Ντικ Άντοβοκαατ καθίσει στον πάγκο του Κουρασάο σε κάποιο από τα παιχνίδια που θα δώσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο έμπειρος Ολλανδός τεχνικός που ανέλαβε την Εθνική ομάδα της χώρας (ανήκει στο Βασιλείου των Κάτω Χωρών μαζί με Ολλανδία, Άγιο Μαρτίνο και Αρούμπα) τον Ιανουάριο του 2024 πρόκειται να ξεπεράσει τον «δικό μας» Ότο Ρεχάγκελ

Συγκεκριμένα το 2010 ο Γερμανός προπονητής που οδήγησε την Ελλάδα στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής έγινε σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών ο γηραιότερος που βρίσκεται σε πάγκο ομάδας στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Πλέον το ρεκόρ αυτό, μετά από 16 χρόνια ετοιμάζεται να «σπάσει» ο Άντβοκαατ, καθώς το καλοκαίρι του 2026 θα διανύει στο 78ο έτος της ηλικίας του.

Θυμίζουμε πως ο πολύπειρος τεχνικός εκτός από ποδοσφαιριστής, υπήρξε καταξιωμένος προπονητής έχοντας κάτσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της Εθνικής Ολλανδίας, της PSV, της Ρέιντζερς, της Νότιας Κορέας, του Βελγίου, της Σάντερλαντ, της Φενέρμπχατσε για κ.α.

