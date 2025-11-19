Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Πικρή ήταν η τελευταία γεύση που άφησε στους Ελληνες φιλάθλους, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με την ισοπαλία 0-0 με τη Λευκορωσία.

Και δεν ήταν καθαυτή η ισοπαλία, όσο η κακή εικόνα στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, που μπορεί φαινομενικά να ήταν εκτός έδρας, ωστόσο αγωνίστηκε σε ένα άδειο γήπεδο, μακριά από την πραγματική έδρα της Λευκορωσίας και κόντρα σε έναν υποδεέστερο αντίπαλο. Πολλοί αναφέρουν την έλλειψη κινήτρου για τους Ελληνες διεθνείς, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μία τέτοια δικαιολογία. Η Εθνική ομάδα είναι πάντα Εθνική ομάδα και ανεξαρτήτως της φύσης του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τον καλύτερο τους εαυτό, όπου και με όποιον παίζουν.

Κι αυτό πρέπει να συμβεί όχι μόνο για την εικόνα της ελληνικής ομάδας, αλλά και για τους εαυτούς τους, καθώς η Εθνική ομάδα αποτελεί την καλύτερη βιτρίνα για κάθε ποδοσφαιριστή και μία καλή εμφάνιση, κάνει τον γύρο του ποδοσφαιρικού κόσμου. Επομένως οποιαδήποτε συζήτηση για κίνητρο είναι άκυρη από την αρχή της…

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο αγώνας με την Λευκορωσία, ούτε πλέον, ο οδυνηρός αποκλεισμός από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Αϊτή και το Κουρασάο!

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της Εθνικής ομάδας είναι ότι ουδείς δεν κατάλαβε γιατί αποκλείστηκε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να παραδέχθηκε προς τιμήν του, ότι «αποτύχαμε» αλλά αυτό το γνωρίζουμε όλοι, το δείχνουν άλλωστε τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε τι δεν πήγε καλά, τι δεν λειτούργησε όπως έπρεπε, που έγιναν λάθη και τι τελικά έφταιξε και θα δούμε το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού από την τηλεόραση.

Κανείς δεν αναφέρθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα κακώς κείμενα, στις ελλείψεις και στα λάθη που έγιναν. Οσο μένουμε στο ταλέντο των περισσότερων διεθνών, στο νεαρό της ηλικίας τους και τις δυνατότητες του, αποφεύγουμε να μελετήσουμε εις βάθος το «τι πταίει». Είναι όμορφο να βλέπεις τον 18χρονο Κωστούλα με τη φανέλας της Εθνικής, ακόμα ομορφότερο τον Τεττέη να δίνει ασίστ και τους Τζόλη και Καρέτσα να μαγεύουν, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν αρκούν μόνο αυτά για να φτιάξεις ομάδα.

Επίσης, η ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου κατέρριψε και το μύθος της υπερομάδας Δανίας που κανείς δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Η Σκωτία με τρομερό ντεμαράζ της πήρε την πρώτη θέση ενώ μέχρι και η Λευκορωσία πήρε βαθμό από τους Δανούς, την ίδια στιγμή που εμείς δεχθήκαμε 6 γκολ.

Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την Εθνική, με πρώτο και καλύτερο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα να δουν τι έφταιξε, έχοντας πρώτα απ’ όλα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει θέμα και να μην κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλίκι, επιμένοντας στο ταλέντο των διεθνών.

Και αφού καθίσουν να τα πουν, ας ξεκινήσουν από την άμυνα της Εθνικής που έμπαζε από παντού και δέχθηκε 12 γκολ σε έξι ματς, δημιουργώντας μάλιστα αρνητικό πρόσημο για την Ελλάδα με -2 τέρματα (10 υπέρ-12 κατά) .

Αλλωστε τα προκριματικά του Euro 2028 δεν αργούν…