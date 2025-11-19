sports betsson
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πικρή ήταν η τελευταία γεύση που άφησε στους Ελληνες φιλάθλους, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με την ισοπαλία 0-0 με τη Λευκορωσία.

Και δεν ήταν καθαυτή η ισοπαλία, όσο η κακή εικόνα στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, που μπορεί φαινομενικά να ήταν εκτός έδρας, ωστόσο αγωνίστηκε σε ένα άδειο γήπεδο, μακριά από την πραγματική έδρα της Λευκορωσίας και κόντρα σε έναν υποδεέστερο αντίπαλο. Πολλοί αναφέρουν την έλλειψη κινήτρου για τους Ελληνες διεθνείς, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μία τέτοια δικαιολογία. Η Εθνική ομάδα είναι πάντα Εθνική ομάδα και ανεξαρτήτως της φύσης του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τον καλύτερο τους εαυτό, όπου και με όποιον παίζουν.

Κι αυτό πρέπει να συμβεί όχι μόνο για την εικόνα της ελληνικής ομάδας, αλλά και για τους εαυτούς τους, καθώς η Εθνική ομάδα αποτελεί την καλύτερη βιτρίνα για κάθε ποδοσφαιριστή και μία καλή εμφάνιση, κάνει τον γύρο του ποδοσφαιρικού κόσμου. Επομένως οποιαδήποτε συζήτηση για κίνητρο είναι άκυρη από την αρχή της…

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο αγώνας με την Λευκορωσία, ούτε πλέον, ο οδυνηρός αποκλεισμός από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Αϊτή και το Κουρασάο!

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της Εθνικής ομάδας είναι ότι ουδείς δεν κατάλαβε γιατί αποκλείστηκε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να παραδέχθηκε προς τιμήν του, ότι «αποτύχαμε» αλλά αυτό το γνωρίζουμε όλοι, το δείχνουν άλλωστε τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε τι δεν πήγε καλά, τι δεν λειτούργησε όπως έπρεπε, που έγιναν λάθη και τι τελικά έφταιξε και θα δούμε το Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού από την τηλεόραση.

Κανείς δεν αναφέρθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα κακώς κείμενα, στις ελλείψεις και στα λάθη που έγιναν. Οσο μένουμε στο ταλέντο των περισσότερων διεθνών, στο νεαρό της ηλικίας τους και τις δυνατότητες του, αποφεύγουμε να μελετήσουμε εις βάθος το «τι πταίει».  Είναι όμορφο να βλέπεις τον 18χρονο Κωστούλα με τη φανέλας της Εθνικής, ακόμα ομορφότερο τον Τεττέη να δίνει ασίστ και τους Τζόλη και Καρέτσα να μαγεύουν, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν αρκούν μόνο αυτά για να φτιάξεις ομάδα.

Επίσης, η ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου κατέρριψε και το μύθος της υπερομάδας Δανίας που κανείς δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Η Σκωτία με τρομερό ντεμαράζ της πήρε την πρώτη θέση ενώ μέχρι και η Λευκορωσία πήρε βαθμό από τους Δανούς, την ίδια στιγμή που εμείς δεχθήκαμε 6 γκολ.

Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την Εθνική, με πρώτο και καλύτερο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα να δουν τι έφταιξε, έχοντας πρώτα απ’ όλα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει θέμα και να μην κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλίκι, επιμένοντας στο ταλέντο των διεθνών.

Και αφού καθίσουν να τα πουν, ας ξεκινήσουν από την άμυνα της Εθνικής που έμπαζε από παντού και δέχθηκε 12 γκολ σε έξι ματς, δημιουργώντας μάλιστα αρνητικό πρόσημο για την Ελλάδα με -2 τέρματα (10 υπέρ-12 κατά) .

Αλλωστε τα προκριματικά του Euro 2028 δεν αργούν…

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
On Field 17.11.25

Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών

Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα
Παναθηναϊκός 17.11.25

Σημαντικό το παρελθόν, πιο σημαντική η επόμενη μέρα

Ο Γιάννης Αλαφούζος έπρεπε επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για τις κακές επιλογές των προηγούμενων ετών, όμως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από ένα μέλλον αντάξιο του μεγέθους του.

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

