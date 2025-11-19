Γιοβάνοβιτς: «Αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ – Απογοητεύσαμε τον κόσμο»

Η Ελλάδα έμεινε ισόπαλη 0-0 απέναντι στη Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει έναν μικρό απολογισμό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε πως η «γαλανόλευκη» απογοήτευσε πολύ κόσμο με τον αποκλεισμό της, ενώ ξεκαθάρισε πως πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Δεν είναι το θέμα να γίνει συζήτηση τώρα. Αποκλειστήκαμε από έναν μεγάλο στόχο. Παίζαμε ένα παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερη σημασία για την πρόκριση, αλλά είναι μια στιγμή που κανείς δεν αισθάνεται καλά.

Για το τι ήταν αυτό που του έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση ως τώρα: «Μου έκανε εντύπωση η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για μας. Μας κάνει τις ευθύνες μας μεγαλύτερες, όπως και την αίσθηση της απογοήτευσης. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο».

Για το αν πιστεύει ότι η Εθνική μπορεί να φτάσει σε μια μεγάλη διοργάνωση: «Το πιστεύω γιατί έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα, που αποκτά εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε απογοήτευση και βλέπουμε τη συνέχεια και τις επόμενες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί και απαιτητικοί για τη συνέχεια».