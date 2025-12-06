Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Ιστορία έγραψε η Ίντερ Μαϊάμι! Η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο επικράτησε με 3-1 των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στο «Chase Stadium» και κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στο MLS. Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε σε ακόμη μία κορυφή κατακτώντας τον 48ο τίτλο της καριέρας του ενώ Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο τις μυθικές καριέρες τους.

Από την άλλη, το Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ μπορεί να μην τα κατάφερε, αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έφτανε μέχρι τον τελικό. Είχε μία εξαιρετική παρουσία σε όλη τη διαδικασία, αλλά κόντρα στην παρέα του Μέσι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο και θα επιστρέψει στη βάση της με άδεια χέρια.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Η Ίντερ μπήκε καλύτερα στο ματς και αφού απείλησε με τον Αλέντε στο 2′, άνοιξε το σκορ στο 7′. Ο Μέσι έβγαλε στον χώρο για τον Αλέντε, εκείνος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Οκάμπο έβαλε αυτογκόλ στην προσπάθειά του να διώξει. Στο 56′ ο Οκάμπο έσωσε στη γραμμή μία κεφαλιά του Μέσι και τέσσερα λεπτά μετά ο Αχμέντ έκανε το 1-1 με πλασέ.

Στο 62′ μάλιστα το Βανκούβερ έφτασε μία ανάσα από την ανατροπή καθώς είχε διπλό δοκάρι και στο 70′ ο Μέσι έβγαλε εκπληκτική κάθετη για τον Ντε Πολ που τελείωσε άψογα για το 2-1. Το Βανκούβερ έψαχνε τρόπο να απειλήσει στο φινάλε, αλλά στο 90+6′ ο Μέσι έβγαλε ακόμη μία μαγική ασίστ και ο Αλέντε έγραψε το τελικό 3-1 που πανηγυρίστηκε έξαλλα.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ πανευτυχή και τον Μέσι να χαμογελά για ακόμη μία κούπα. Υπήρχαν βέβαια και τα δάκρυα του Άλμπα που αγκαλιάστηκε με τον Σουάρες ενώ πιο ψύχραιμος ήταν ο Μπουσκέτς που επίσης έδωσε την τελευταία του παράσταση καθώς κρεμά τα παπούτσια του.

Ίντερ Μαϊάμι (Μασεράνο): Ρίος, Φρέι (91′ Βάιγκαντ), Φαλκόν, Μπουσκέτς, Άλεν, Άλμπα, Σιλβέτι (79′ Μπράιτ), Ντε Πολ, Ροντρίγκεθ (57′ Σεγκόβια), Αγιέντε και Μέσι.

Βανκούβερ Γουάιτκαπς (Σόρενσεν): Τακαόκα, Οκάμπο, Μπλάκμον, Πρίσο (68′ Πούπε), Λαμπόρδα, Μπερχάλτερ, Κούμπας (82′ Καμπρέρα-Νακαμούρα), Σαμπί (91′ Νέλσον), Μίλερ, Άχμεντ (68′ Γκολντ) και Γουάιτ.