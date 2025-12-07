Η δεύτερη… νεότητα του Λιονέλ Μέσι: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του με την Ίντερ Μαϊάμι

Εδώ και μερικές ώρες ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει την κατάκτηση του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, με την συμβολή του Αργεντινού σούπερ σταρ να είναι καταλυτική.

Γενικότερα ο 38χρονος ποδοσφαιριστής έδειξε με την όλη παρουσία στην αμερικάνικη ομάδα πως δεν πήγε στις ΗΠΑ για ένα καλό… εφάπαξ, αλλά και να ανεβάσει το επίπεδο, να γεμίσει τα γήπεδο και γενικότερα να μεγαλώσει τη δημοφιλία του soccer όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί, σε μια χώρα που δίνει προτεραιότητα στο μπάσκετ, το ράγκμπι και το χόκεϊ επί πάγου.

Το Σάββατο, ο Λιονέλ Μέσι είχε συμβολή με δύο ασίστ στη νίκη 3-1 της Ίντερ Μαϊάμι, που της χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα MLS στην ιστορία της. Με αυτό το τρόπαιο ο «Λίο» έφτασε τους 48(!) τίτλους στην καριέρα του.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί όμως δεν σταματούν εδώ. Από το 2023 όταν και πήρε την απόφαση να αφήσει την Ευρώπη (συγκεκριμένα την Παρί Σεν Ζερμέν) προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ και την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι μετράει 77 γκολ και 43 ασίστ σε 88 συμμετοχές.

Επιπλέον ο Αργεντινός «μάγος» έχει συμμετοχή σε 120 γκολ, εκ των οποίων μάλιστα τα 6 προήλθαν από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πρόκειται για απίστευτες επιδόσεις για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τα πάντα, αλλά συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τις εμφανίσεις του.