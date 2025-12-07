Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS
Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε πρωταθλητής και στο MLS οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί τους Βανκούβερ, με τον Αργεντινό σούπερ να μη χάνει την ευκαιρία να εκθειάσει τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς
Ο Λιονέλ Μέσι με δύο ασίστ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη 3-1 κόντρα στο Βανκούβερ στον τελικό του MLS και την έστεψε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Αυτός ήταν ο 48ος τίτλος στην καριέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ, με το φινάλε να τον βρίσκει να πνίγεται στην αγκαλιά του πανευτυχή Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο Μέσι μια μέρα μετά την κατάκτηση του τίτλου και στο MLS προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram και να κάνει ειδική μνεία στους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς που έβαλαν τίτλους τέλους στην καριέρα τους.
Δείτε το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Είμαστε πρωταθλητές του MLS!!! Από τότε που έφτασα στο Μαϊάμι, ονειρευόμουν αυτή τη μέρα. Σιγά σιγά, μεγαλώσαμε, βελτιωθήκαμε και χτίσαμε κάτι ξεχωριστό μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους, όλη την ομάδα, το προσωπικό και τη διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι για τη φιλοδοξία και τη σκληρή δουλειά τους.
Και ευχαριστώ τον Σέρχιο Μπουσκέτς και τον Τζόρντι Άλμπα που συμμετείχαν σε αυτή την περιπέτεια και την ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που το μοιράζομαι αυτό μαζί σας», τόνισε ο Λιονέλ Μέσι, με τον οκτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας να συνοδεύει αυτά τα λόγια με 16 φωτογραφίες από τις μαγικές στιγμές που βίωσε με την Ίντερ Μαϊάμι στο νικηφόρο τελικό απέναντι στο Βανκούβερ.
