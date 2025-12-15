Όταν η Μάντσεστερ Σίτι έκανε… «κατά λάθος» πρόταση για τον Μέσι

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε πάντοτε τον Λιονέλ Μέσι ως ένα άπιαστο όνειρο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε τις τελευταίες ώρες ο Μαρκ Μπόουεν, πρώην βοηθός του Μαρκ Χιουζ, το καλοκαίρι του 2008 ο αγγλικός σύλλογος έφτασε απρόσμενα πολύ κοντά στο να εμπλακεί –έστω και άθελά του– σε μια ιστορική υπόθεση.

Μιλώντας στο podcast Business of Sport, ο Μπόουεν εξήγησε ότι όλα συνέβησαν λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, σε μια μεταβατική περίοδο για τη Σίτι, πριν ακόμη την εξαγορά του συλλόγου από τον σεΐχη Μανσούρ και υπό την ιδιοκτησία τότε του Ταϊλανδού πρώην πρωθυπουργού, Τάκσιν Σιναουάτρα.

«Ήταν σχεδόν η τελευταία ημέρα των μεταγραφών και ο Γκάρι Κουκ είπε στον Μαρκ Χιουζ ότι οι ιδιοκτήτες ήθελαν να κάνουν κάποια κίνηση. Εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά έπρεπε να καταθέτουμε προτάσεις των 30 εκατομμυρίων λιρών για παίκτες: 30 εκατομμύρια για τον Μπερμπάτοφ, 30 για τον Ρομπίνιο, 30 για τον Ριμπερί… Απλώς έστελναν προσφορές σε συλλόγους σε όλη την Ευρώπη για να δουν ποιος θα “τσιμπούσε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά, όπως είναι γνωστό, η Σίτι κατέληξε στην απόκτηση του Ρομπίνιο, σε μια μεταγραφή που τότε θεωρήθηκε σημείο καμπής για τον σύλλογο. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το χάος προσφορών, συνέβη και το απίστευτο περιστατικό με τον Λιονέλ Μέσι.

«Ενώ όλα αυτά εξελίσσονταν, σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είχε –υποτίθεται– καταθέσει πρόταση 30 εκατομμυρίων για τον Μέσι!», αποκάλυψε ο Μπόουεν.

Η αντίδραση από την πλευρά των Καταλανών ήταν άμεση και οργισμένη. «Σκέφτηκε ότι κάποιος είχε στείλει πρόταση για τον Μέσι. Ο πρόεδρος έγραψε αμέσως πίσω λέγοντας: “Ποιος στο διάολο νομίζεις ότι είσαι; Πάρε πίσω την πρόταση, σε παρακαλώ!”», συμπλήρωσε ο πρώην άνθρωπος της Σίτι.

Την εποχή εκείνη, ο Μέσι είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και μόλις είχε τερματίσει δεύτερος στη Χρυσή Μπάλα, πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Για τη Μπαρτσελόνα, το ενδεχόμενο πώλησής του –και μάλιστα έναντι 30 εκατομμυρίων– ήταν απλώς αδιανόητο.

Η ιστορία αυτή, αν και μοιάζει σήμερα σχεδόν κωμική, αποτυπώνει το πόσο διαφορετική ήταν τότε η Μάντσεστερ Σίτι: ένας σύλλογος που προσπαθούσε σπασμωδικά να μπει στην ελίτ, πολύ πριν εξελιχθεί στη σύγχρονη υπερδύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και ταυτόχρονα, υπενθυμίζει πόσο νωρίς ο Λιονέλ Μέσι είχε ήδη μετατραπεί σε «απαγορευμένη ζώνη» για κάθε επίδοξο μνηστήρα.