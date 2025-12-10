Ο νέος «Μέσι» είναι Γερμανός – Ο Λέναρτ Καρλ «μαγεύει» και… ξεσηκώνει το Μόναχο

Το όνομα του είναι Λέναρτ Καρλ και είναι 17 χρονών. Είναι Γερμανός ποδοσφαιριστής, παίζει στην Μπάγερν Μονάχου και «τρελαίνει» κόσμο με τις εμφανίσεις του.

Τον έχουν ήδη πει νέο «Μέσι» και κατάφερε να γράφει ιστορία στο Champions League με την φανέλα των Βαυαρών.

Έγινε ο πιο νεαρός σε ηλικία παίκτης που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Λόταρ Ματέους τάσσεται υπέρ της παρουσίας του στην αποστολή της Εθνικής Γερμανίας, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

‘German Messi’ Lennart Karl is 17-year old making Champions League history and tipped to go to World Cup by Harry Kane https://t.co/TWoitWNgU4 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 10, 2025

Μέσα από τις πρώτες αυτές σειρές έχετε μια εικόνα για τους λόγους που ο μικρός της πρωταθλήτριας Γερμανίας έχει σηκώσει το Μόναχο στο… πόδι και όχι μόνο.

Ο Καρλ είναι βασικό θέμα συζήτησης στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι οπαδοί της Μπάγερν παραληρούν στο άκουσμα του ονόματος του 17χρονου άσου και οι Γερμανοί θεωρούν πως ο νέος «Μέσι» είναι έτοιμος να λάμψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού το καλοκαίρι.

Ματέους: «Πρέπει να είναι στο Μουντιάλ»

Όπως προαναφέραμε, ο Λόταρ Ματέους, μια θρυλική μορφή της Μπάγερν και της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, τάχθηκε υπέρ της κλήσης του Καρλ στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο εμβληματικός αρχηγός των Βαυαρών μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον 17χρονο άσο της Μπάγερν, εκθειάζοντας το ταλέντο και τις δυνατότητες του Καρλ.

«Θα είναι τεράστιο λάθος αν δεν δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά και ο Καρλ δείχνει πως μπορεί να βοηθήσει την Εθνική ομάδα.

Πρέπει να είναι στην αποστολή που θα πάει στο Μουντιάλ, γιατί έχει σπουδαίες ικανότητες, έχει σπάνιο ταλέντο και μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας.

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει περίπτωση να είναι εκτός ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάνουμε συνέχεια αυτό το λάθος στην Γερμανία και δεν δίνουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά.

Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει, δεν πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική. Ο Καρλ είναι έτοιμος για να παίξει στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας και πρέπει να είναι στο Μουντιάλ.

Φωνάζω τώρα για να μην κάνουμε το λάθος, θέλω να πιστεύω πως δεν θα μείνει εκτός».

Αποθέωση και από τον Χάρι Κέιν

Με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό άσο της πρωταθλήτριας Γερμανίας, μίλησε και ο Χάρι Κέιν, με τον Άγγλο σέντερ φορ να κάνει λόγο για σπάνιο ταλέντο.

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αυτά που κάνει στο γήπεδο είναι φανταστικά. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δεν φοβάται να ντριπλάρει κι αυτό είναι σημαντικό».

Ο Κέιν ρωτήθηκε και για το αν πιστεύει πως ο νεαρός συμπαίκτης του στην Μπάγερν, θα έχει την ευκαιρία να πάει στο Μουντιάλ και ο διεθνής στράικερ των Βαυαρών τόνισε.

«Πρέπει να δουλέψει σκληρά και πρέπει να πω ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια σε κάθε προπόνηση. Αν λοιπόν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, τότε είναι πιθανό να κληθεί στην Εθνική Γερμανίας για το Μουντιάλ. Το μέλλον είναι δικό του, είναι ικανός για σπουδαία πράγματα».

Ο Καρλ έχει το «σουλούπι» του Μέσι καθώς έχει ύψος 1,67 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Βικτόρια Ασαφένμπουρκ το 2015. Για τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2017 -2021) έχοντας μεγάλη εξέλιξη και το 2022 έπαιξε στην πρώτη ομάδα της Ασαφέρνπουργκ, μια ομάδα που εδρεύει στην Βαυαρία.

Τα «λαγωνικά» της Μπάγερν δεν άργησαν να τον εντοπίσουν και την ίδια χρονιά πήρε μεταγραφή στους πρωταθλητές Γερμανίας.

Τον περασμένο Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα των Βαυαρών και φέτος λάμπει έχοντας σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Μονάχου.