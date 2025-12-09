H Μπάγερν Μονάχου νιώθει στην κυριολεξία άτρωτη και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποδείχτηκε χαμηλό εμπόδιο… Παρότι η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας προηγήθηκε, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ανέτρεψε το σκορ σε ένα τέταρτο και έδειξε πως είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη στο πρώτο μισό της σεζόν. Το τελικό 3-1 αποτυπώνει την υπεροχή των Βαυαρών, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των «λιονταριών».

Με τους τρεις βαθμούς η Μπάγερν διατηρείται στις πρώτες θέσεις της League Phase και θα πάρει απ’ ευθείας πρόκριση στους «16». Αντιθέτως, η Σπόρτινγκ με την ήττα και κυρίως με τα γκολ που δέχτηκε και διόγκωσαν το παθητικό τους, έπεσε από την οχτάδα και μπλέκει στην ενδιάμεση φάση με τα έξτρα παιχνίδια.

Ο Γκνάμπρι σκόραρε στο 5ο λεπτό, δείχνοντας τις προθέσεις των γηπεδούχων, όμως ο έλεγχος του VAR επιβεβαίωσε ότι ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος. Οι Βαυαροί κράτησαν τον έλεγχο και συνέχισαν να χάνουν ευκαιρίες, με πιο σημαντική το δοκάρι του Κέιν στο 37’.

Η Σπόρτινγκ ευτύχησε να προηγηθεί με αυτογκόλ στο 54’. Ο Ζοάο Σιμόες γύρισε τη μπάλα από αριστερά ψάχνοντας τον Σουάρες, ο Κίμιχ προσπάθησε να κόψει αλλά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ.

Οι παίκτες του Κομπανί αντέδρασαν ψύχραιμα και στο 65’ ο Ολίσε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γκνάμπρι «τρύπωσε» στην πορτογαλική άμυνα και σκόραρε για την ισοφάριση. Αυτή τη φορά όλα ήταν νομότυπα και ο Ισπανός πανηγύρισε!

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Λάιμερ είδε αφύλακτο τον Καρλ στην περιοχή της Σπόρτινγκ, αυτός σούταρε στην κίνηση και εξ’ επαφής νίκησε τον Ρούι Σίλβα! Η επικράτησε της Μπάγερν ολοκληρώθηκε στο 77’, όταν ο Κίμιχ με ένα γύρισμα από δεξιά βρήκε τον Γκνάμπρι στο δεύτερο δοκάρι, αυτός έκανε την κεφαλιά πάσα στον Τα ο οποίος σκόραρε με ένα άτσαλο πλασέ.

Ο MVP: Ο Λέναρτ Καρλ δεν σκόραρε απλώς το δεύτερο γκολ της Μπάγερν Μονάχου. O 17χρονος μέσος ήταν ο ιθύνων νους των Βαυαρών και έδινε τον γρήγορο τόνο στην νάπτυξη τους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η γρήγορη ανατροπή της Μπάγερν. Η Σπόρτινγκ προηγήθηκε, αλλά η πρωταθλήτρια Γερμανίας σε πέντε λεπτά ανέτρεψε το σκορ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η ωραία εκτέλεση του Καρλ στο 69’, επισφράγισε την ανατροπή και η Σπόρτινγκ δεν συνήρθε ποτέ ξανά από το σοκ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Νίκολας Γουόλς από τη Σκωτία διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, σφύριξε λίγο και άφηνε τον ρυθμό, παρεμβαίνοντας μόνο στα σκληρά μαρκαρίσματα.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σκωτσέζος Ντόναλντ Ρόμπινσον παρενέβη μόνο στο 7’ για να αλλάξει το γκολ της Μπάγερν. Η συνδρομή του δεν απαιτήθηκε σε άλλη φάση.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Οπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς (88’ Ίτο), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (88’ Γκορέτζκα), Καρλ (75’ Γκερέιρο), Ολίσε, Γκνάμπρι (88 Ντέιβις), Κέιν (92’ Τζάκσον)

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (Ρούι Μπόρχες): Ρούι Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Κουαρέσμα (80’ Βαγιαννίδης), Ρέις, Ζοάο Σιμόες (91’ Μορίτα), Χιούμλαντ, Αραούχο (91’ Μπλόπα), Καταμό (80’ Ιωαννίδης), Σάντος (66’ Μάνγκας), Σουάρες