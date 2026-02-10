Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)

Από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Λιονέλ Μέσι είναι ο καλλιτέχνης Bad Bunny, ο οποίος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα στο πρόσφατο Super Bowl του NFL, με το σόου που έδωσε στο ημίχρονο και… μπήκε για τα καλά στο «στόχαστρο» του προέδρου Τραμπ.

Όπως έχει αποκαλύψει ο Αργεντινός σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αρέσκεται να συνοδεύει τις προπονήσεις του με μουσική και από τις πρώτες του επιλογές αποτελεί ο 31χρονος ο 31χρονος Πορτορικανός τραγουδοποιός.

Ειδικότερα ο Μέσι έχει πει παλιότερα σε συνέντευξή του στο Apple Music πως χάρη στη μουσική μπορεί να προπονείται καλύτερα, έχοντας φτιάξει μάλιστα ειδική playlist την οποία τιτλοφορεί ως εξής: «Messi: The Warm-Up». Μάλιστα αρκετά κομμάτια είναι του Bad Bunny, όπως το Monaco όπως, το Un x100to και το Ojitos Lindos.

Και ο Bad Bunny ωστόσο έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας μιλήσει αρκετές φορές με κολακευτικά λόγια για το ταλέντο του, ενώ του έχει αφιερώσει και το πέμπτο άλμπουμ του με τίτλο: «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana» (σε ελεύθερη μετάφραση «Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο»).

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι αναφορές του Bad Bunny στον Μέσι στα τραγούδια του όπως στο «Monaco», το «Teléfono Nuevo», το «Vuelve Candy B», το «Thunder y Lightning» και το «Acho PR».

Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι φράσεις «…είναι σαν να βάζεις γκολ μετά από Μέσι και Μαραντόνα» και «…αφού ο Μέσι είναι στις ΗΠΑ όλοι ξέρουν ποιος είναι ο GOAT. Δεν είναι πια ο Τομ Μπρέιντι (σ.σ. αστέρας του αμερικανικού ράγκμπι)».

Messi listening to “PERRO NEGRO” by Bad Bunny and Feid in the gym. 🐰🏋️ pic.twitter.com/mLYHXVcvbK — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) December 4, 2023

Bad Bunny – Μέσι: Η συνεργασία τους με εταιρεία αθλητικής ένδυσης και το κοινό διαφημιστικό

Επιπλέον, το 2024 οι δυο τους είχαν βρεθεί σε γύρισμα διαφήμισης για την προώθηση προϊόντων αθλητικής εταιρείας ένδυσης: «Κάποιες στιγμές είναι φτιαγμένες για να τις δει ο κόσμος. Αυτή είναι μία από αυτές. Παρουσιάζουμε τη συλλογή Messi – Bad Bunny», ανέφερε η λεζάντα της εταιρείας στην σχετική ανάρτηση.

Μάλιστα μετά από αυτή τη συνεργασία ο Μέσι είχε αναφέρει ότι κράτησε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον Bad Bunny, κάτι που σημαίνει πως η σχέση τους εκτός από επαγγελματική εξελίχθηκε και σε προσωπική/φιλική.