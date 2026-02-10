Super Bowl: Οι… θάμνοι του Bad Bunny έβγαλαν 1300 δολάρια (pics, vids)

Η παράσταση του Πορτορικανού Bad Bunny στο ημίχρονο του 60ου Super Bowl του NFL έγραψε Ιστορία, αφού ο διάσημος καλλιτέχνης έγινε ο πρώτος που τραγουδά εξ ολοκλήρου σε ξένη γλώσσα -δηλαδή τα ισπανικά- θέλοντας να στείλει έτσι μήνυμα ενότητας σε όλη την ήπειρο. Βεβαίως, πολλοί στις ΗΠΑ προεξέχοντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μόνο με καλό μάτι δεν είδαν την παράσταση αυτή. Παρότι πάντως στα social media υπάρχουν «φωνές» διάσημων -όπως του Τζέικ Πολ- που ενστερνίζονται την άποψη Τραμπ, οι περισσότεροι διάσημοι καλλιτέχνες της χώρας στέκονται στο πλευρό του 31χρονου μουσικού.

Για την παράστασή του πάντως, ήδη έχουν αρχίσει να διαρρέουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, κυρίως ως προς το οικονομικό κομμάτι. Παρότι ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έλαβε αμοιβή, όπως ιστορικά ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο Super Bowl αφού η… εκτόξευση της εικόνας τους σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι παραπάνω από αρκετή, δεν ισχύει το ίδιο και για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.

the bushes were people ???? pic.twitter.com/GscO1tOHNY — ludwig (@LudwigAhgren) February 9, 2026

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου show, στο κέντρο του Levi’s Stadium του Σαν Φρανσίσκο, στήθηκε μια σκηνή με δεκάδες κομπάρσους ντυμένους ως θάμνους.

I’ve never seen so many tree people #SuperBowl pic.twitter.com/nZs8IIjwhj — Treasure Wilson (@treasurewilsxn) February 9, 2026

Όπως διέρρευσε λοιπόν, οι συγκεκριμένοι αμείφθηκαν και με το παραπάνω για τον κόπο τους, με τον Αμερικανό αναλυτή Ντάρεν Ρόβελ, να τονίζει ότι έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Βεβαίως, εκτός από την ίδια την ολιγόλεπτη παράσταση, χρειάστηκε να συμμετέχουν και στις πρόβες, οι οποίες διήρκεσαν συνολικά 70 ώρες ή οκτώ ημέρες.

Η σχετική ανάρτηση

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309). Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026