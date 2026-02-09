Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο influencer και πυγμάχος Τζέικ Πολ προέτρεψε το κοινό να κλείσει την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl – αλλά, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε η συμβουλή του, αποσαφήνισε τα λόγια του.

«Ας ενωθούμε και ας δείξουμε στις μεγάλες εταιρείες ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς συνέπειες (που για αυτές ισοδυναμούν με τηλεθέαση). Εσείς είστε το κέρδος τους. Συνειδητοποιήστε ότι έχετε δύναμη. Σβήστε την τηλεόραση στο σόου του ημιχρόνου. Εμφανίζεται ένας ψευτοαμερικανός που μισεί την Αμερική. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό».

Χαμηλότεροι φόροι; Πάμε

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζέικ Πολ – ο οποίος παρουσιάζεται ως πατριώτης- και ο αδελφός του, Λόγκαν, μετακόμισαν στο Πουέρτο Ρίκο το 2021, κυρίως για να επωφεληθούν σε φορολογικό επίπεδο, όπως ανακοίνωσε ο Λόγκαν σε συνέντευξή του στον Γκράχαμ Μπένσινγκερ.

Purposefully turning off the halftime show Let’s rally together and show big corporations they can’t just do whatever they want without consequences (which equals viewership for them) You are their benefit. Realize you have power. Turn off this halftime. A fake American… — Jake Paul (@jakepaul) February 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Λόγκαν Πολ είχε επίσης επικρίνει τον Bad Bunny στην εκπομπή «Philip DeFranco Show» το 2022, λέγοντας: «Το βρίσκω υποκριτικό, γιατί ο Bad Bunny είναι Πορτορικανός, ζει στο Πουέρτο Ρίκο και εκμεταλλεύεται το ίδιο φορολογικό πρόγραμμα που καταδικάζει δημοσίως».

Το σχόλιο αυτό ακολούθησε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Bad Bunny «El Apagón – Aquí Vive Gente», το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον εκτοπισμό των ντόπιων που προκλήθηκε από την εγκατάσταση πλούσιων ξένων στο νησί, λόγω προγραμμάτων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Κόντρα;

Λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η αρχική του δήλωση, ο πυγμάχος διευκρίνισε αργότερα στο X ότι δεν αποκάλεσε τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό» εξαιτίας της καταγωγής του, αλλά για την απόφασή του να καταδικάσει την ICE – η δράση της οποίας έχει αφήσει πίσω της δύο δολοφονημένους, την Ρενέ Γκούντ και τον Άλεξ Πρέτι, αλλά και χιλιάδες οικογένειες που χωρίζονται δια της βίας.

«Για να ξεκαθαρίσω: δεν αποκάλεσα κανένα ψευτοαμερικανό επειδή είναι από το Πουέρτο Ρίκο», έγραψε ο Τζέικ Πολ. «Ζω στο Πουέρτο Ρίκο και αγαπώ το Πουέρτο Ρίκο. Έχω χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα μου για να υποστηρίξω το Πουέρτο Ρίκο ξανά και ξανά και θα συνεχίσω να το κάνω. Αλλά αν κριτικάρεις δημοσίως την ICE που κάνει τη δουλειά της και μισείς ανοιχτά την Αμερική, θα το σχολιάσω», συνέχισε.

Ο Λόγκαν Πολ διαφώνησε δημοσίως με τον αδελφό του για τις δηλώσεις που έκανε για τον Bad Bunny, αναφέροντας: «Αγαπώ τον αδελφό μου, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό. Οι Πορτορικανοί είναι Αμερικανοί και χαίρομαι που τους δόθηκε η ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο που προέρχεται από το νησί».

Ο Τζέικ Πολ εκτελεί χρέη δικηγόρου της ICE;

Ο Τζέικ Πολ πρόσφατα δήλωσε στο X ότι οι άνθρωποι που επικρίνουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων δεν πρέπει να βασίζονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Αν δεν σας αρέσει η ICE, τότε δεν μπορείτε να καλέσετε το 911 όταν έχετε πρόβλημα», έγραψε.

«Αν δεν σέβεστε τους πράκτορες, τότε δεν πρέπει να εξαρτάστε από αυτούς», πρόσθεσε.

Αργότερα, εκτόξευσε πυρά και εναντίον της Billie Eilish, αφού η καλλιτέχνιδα καταδίκασε δημοσίως την ICE στα Grammy Awards του 2026, αναφερόμενος σε αυτήν ως «Billie Eyelash».

«Όταν η Billie Eyelash υποστεί διάρρηξη στο σπίτι της, δεν θα φταίει η ICE, σας το υπόσχομαι», ανέφερε σε δημοσίευση του.

*Με πληροφορίες από: Variety