Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Μέσι: Η Ιντερ Μαϊάμι γίνεται η πιο πολύτιμη ομάδα του MLS
Ποδόσφαιρο 12 Φεβρουαρίου 2026, 11:09

Μέσι: Η Ιντερ Μαϊάμι γίνεται η πιο πολύτιμη ομάδα του MLS

Μετά την άφιξη του Λιονέλ Μέσι πριν από τρία χρόνια, οι «Γκάρζας» εκτοξεύτηκαν σε αξία, ξεπερνώντας την Los Ángeles FC

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023 δεν άλλαξε μόνο την εικόνα της ομάδας εντός γηπέδου, αλλά προκάλεσε μια πραγματική οικονομική αναγέννηση για τη βορειοαμερικανική ομάδα.

Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ δημιούργησε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Γκάρζας, που το 2025 κατέκτησαν για πρώτη φορά την MLS Cup, ενώ παράλληλα εκτοξεύτηκε η αξία της ομάδας στα ύψη. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Sportico, η ομάδα του Μέσι ξεκινά τη σεζόν 2026 με εκτιμώμενη αξία 1,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας πίσω της την Los Ángeles FC, που έπεσε στη δεύτερη θέση με 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση της αξίας της Ίντερ Μαϊάμι κατά 22% το 2025 ήταν καθοριστική για την αναρρίχησή του στην κορυφή της λίστας των 30 ομάδων της MLS, την ίδια ώρα που το Los Ángeles FC σημείωσε μόνο αύξηση 9%, αδυνατώντας να υπερασπιστεί την πρώτη θέση του. Το οικονομικό άλμα της

Ιντερ Μαϊάμι δεν εξηγείται μόνο από τις επιτυχίες εντός γηπέδου. Η κατασκευή ενός νέου σταδίου, που προγραμματίζεται να εγκαινιαστεί εντός του 2026, ενίσχυσε σημαντικά την εμπορική και επενδυτική αξία της ομάδας, καθιστώντας την πιο ελκυστική σε χορηγούς, τηλεοπτικά δικαιώματα και πωλήσεις εισιτηρίων.

Στο οικονομικό τοπίο της MLS, το top πέντε συμπληρώνουν οι Los Ángeles Galaxy με αξία 1,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Atlanta United με 1,14 δισεκατομμύρια δολάρια και η New York City FC με 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια, που επίσης ενισχύεται από την κατασκευή νέου σταδίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2027. Μόνο αυτές οι πέντε ομάδες ξεπερνούν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η μέση αξία των ομάδων της MLS φτάνει τα 767 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά τα δεδομένα αποτυπώνουν την εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη της λίγκας, που ενισχύεται από τη σταθερή προσέλκυση διεθνών αστέρων, επενδύσεις σε υποδομές και επαγγελματική διαχείριση.

Ο Μέσι, πέρα από τις νίκες και τα τρόπαια, λειτουργεί ως οικονομικός πολλαπλασιαστής. Η παρουσία του αυξάνει την πώληση εισιτηρίων, τις χορηγίες και τα εμπορικά έσοδα, ενώ η δημοφιλία του προσελκύει διεθνές κοινό και media attention που ενισχύουν την εμπορική αξία της ομάδας. Η MLS, παράλληλα, βλέπει τον αντίκτυπο της επένδυσης σε αστέρες σαν τον Μέσι να έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από την απλή αθλητική επιτυχία, μετατρέποντας τις ομάδες σε ισχυρές οικονομικές μονάδες με υψηλή παγκόσμια προβολή.

Η Ιντερ Μαϊάμι αποτελεί πλέον υπόδειγμα για την κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθήσει η MLS τα επόμενα χρόνια: συνδυασμός επιτυχίας εντός γηπέδου, στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές και αξιοποίηση διεθνών αστεριών για την οικονομική και εμπορική ενίσχυση της ομάδας. Με τον Μέσι να ηγείται και εκτός γηπέδου, η ομάδα όχι μόνο σπάει ρεκόρ αξίας, αλλά καθιερώνεται ως παγκόσμια σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συνέχεια για την

Ιντερ Μαϊάμι φαίνεται εξίσου εντυπωσιακή, με το νέο στάδιο, τις στρατηγικές επενδύσεις και τη διεθνή προβολή να οδηγούν την ομάδα σε μια νέα εποχή, όπου η αξία της δεν μετριέται μόνο σε τίτλους αλλά και σε δολάρια, φήμη και επιρροή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)

Σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για 7η φορά τελευταία 10 χρόνια σε τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλος του δικεφάλου στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
