O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...
- Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»
- Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Δείτε πώς
- Δικηγόρος εμφανίστηκε με περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα
- Βύρων Θεοδωρόπουλος: Η ιστορία των Ελλήνων γραμμένη με γαλάζιο μελάνι
Στο podcast «Miro de Atras» φιλοξενήθηκε ο G.O.A.T. της μπάλας, Λιονέλ Μέσι. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα και περισσότερα από κάθε άλλον στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κατέχει τα περισσότερα ρεκόρ και συνεχίζει να σαρώνει τίτλους και βραβεία, αφήνοντας πίσω του απίθανα επιτεύγματα και μια κληρονομιά που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ξανά στον «βασιλιά των σπορ», έχει και πράγματα να… μετανιώνει!
Ανάμεσα σε όσα ανέφερε για την επί χόρτου καριέρα του, ο «Pulga» μίλησε και για πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα τι είναι αυτό που τον πληγώνει από όσα επέλεξε να κάνει ή να μην κάνει, τα χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο. Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί, είναι ότι δεν έμαθε ποτέ αγγλικά!
Messi wishes he would have learned English 🤞 pic.twitter.com/o1cr5qQZDe
— ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2026
«Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τότε που ήξερα ότι έφευγα, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα, λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος. Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός… είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να μιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι, «Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου»», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μέσι.
- Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
- H Ίντερ και οι άλλοι: Οι φιναλίστ του Champions League που αποκλείστηκαν πρόωρα
- Ο Μπαντέ έκανε δώρο στον Μεντιλίμπαρ (pic)
- Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
- O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
- Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον θρύλο Σωτήρη Γκαβέζο (pics)
- Φιλικό στο Παγκρήτιο για την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο
- Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις