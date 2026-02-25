O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Στο podcast «Miro de Atras» φιλοξενήθηκε ο G.O.A.T. της μπάλας, Λιονέλ Μέσι. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα και περισσότερα από κάθε άλλον στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κατέχει τα περισσότερα ρεκόρ και συνεχίζει να σαρώνει τίτλους και βραβεία, αφήνοντας πίσω του απίθανα επιτεύγματα και μια κληρονομιά που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ξανά στον «βασιλιά των σπορ», έχει και πράγματα να… μετανιώνει!

Ανάμεσα σε όσα ανέφερε για την επί χόρτου καριέρα του, ο «Pulga» μίλησε και για πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα τι είναι αυτό που τον πληγώνει από όσα επέλεξε να κάνει ή να μην κάνει, τα χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο. Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί, είναι ότι δεν έμαθε ποτέ αγγλικά!

Messi wishes he would have learned English 🤞 pic.twitter.com/o1cr5qQZDe — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2026

«Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τότε που ήξερα ότι έφευγα, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα, λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος. Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός… είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να μιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι, «Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου»», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μέσι.