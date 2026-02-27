Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Από ένα σπίτι με εξωτερική τουαλέτα στο Γκρίμσμπι βρέθηκε στο Μπάκιγχαμ και μετά στο Όλντ Μπέιλι και στη φυλακή της Αυτού Μεγαλειότητας. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιστορία της Τζέιν Άντριους, της πρώην στιλίστριας και δεξιού χεριού της Σάρα Φέργκιουσον, η οποία αργότερα φυλακίστηκε για τη δολοφονία του φίλου της Τόμας Κρέσμαν, έγινε μια μακάβρια υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Άλλωστε, είχε όλα τα στοιχεία ενός τυπικού βρετανικού σκανδάλου των ταμπλόιντ: ταξική ανησυχία, ανακατεμένη με βασιλεία και σοκαριστική βία.

Μια θέση στην ανώτερη τάξη

Οι τίτλοι των εφημερίδων χαρακτήρισαν την Άντριους, τη γυναίκα από το Λίνκολνσαϊρ που είχε αναρριχηθεί από ταπεινή καταγωγή και είχε κερδίσει το παρατσούκλι «Lady Jane» από την εργοδότριά της, ως «τρελή» ή δολοφόνο τύπου «Fatal Attraction».

Τη χαρακτήρισαν σκληρή και ζηλιάρα, μια κοινωνική αναρριχήτρια που είχε εμμονή να εξασφαλίσει μια θέση στην ανώτερη τάξη. Η Άντριους, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα κακοποίησης.

«Τοξικό παραμύθι»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη δίκη της, η ιστορία της Άντριους είναι τώρα το θέμα της σειράς The Lady, ενός τετραμερούς, «εν μέρει μυθοπλαστικού» δράματος του ITV, που δημιουργήθηκε από τους παραγωγούς της σειράς The Crown.

Η νικήτρια του βραβείου Bafta για την Ανερχόμενη Σταρ, Μία ΜακΚίνα-Μπρους, υποδύεται την Άντριους, της οποίας η πορεία έχει περιγραφεί από τη σεναριογράφο της σειράς Ντέμπι Ο’Μάλεϊ ως «τοξικό παραμύθι», ενώ η σταρ του Game of Thrones, Νάταλι Ντόρμερ, φοράει μια πολύ κόκκινη περούκα για να υποδυθεί την πρώην δούκισσα του Γιορκ.

Εν μέσω σκανδάλου

Η σειρά, φυσικά, δεν θα μπορούσε να βγει σε χειρότερη στιγμή για την πρώην δούκισσα. Νέα email που δημοσιεύτηκαν από τα αρχεία του Έπσταϊν έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις επαφές της με τον παιδεραστή χρηματιστή, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 με την κατηγορία ότι εξέδωσε κορίτσι κάτω των 18 ετών σε πορνεία.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου του 2026, ο πρώην σύζυγός της, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος, εν μέσω ισχυρισμών ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπσταϊν ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τις επαφές του με τον αποθανόντα χρηματιστή. Δεν εμφανίζεται ούτε στο The Lady, μια δημιουργική απόφαση για την οποία οι παραγωγοί ίσως ευχαριστούν τους εαυτούς τους αυτή τη στιγμή.

Είναι η ιστορία της Τζέιν, όχι της Φέργκι

Η Ντόρμερ έχει ήδη αποστασιοποιηθεί από τον ρόλο. Τον Σεπτέμβριο, όταν διαρρεύσαν κάποια email κι αποκάλυψε ότι η Φέργκιουσον είχε αποκαλέσει τον Έπσταϊν «σταθερό, γενναιόδωρο και ανώτερο φίλο» μετά από την δήλωσή της ότι είχε διακόψει τις σχέσεις της μαζί του, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θα προωθούσε πλέον την ταινία «The Lady».

«Από την ολοκλήρωση του έργου, έχουν έρθει στο φως νέες πληροφορίες που μου καθιστούν αδύνατο να συμβιβάσω τις αξίες μου με τη συμπεριφορά της Σάρα Φέργκιουσον, την οποία θεωρώ ασυγχώρητη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα δωρίσει τον μισθό της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η ΜακΚίνα-Μπρους, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η σειρά «είναι η ιστορία της Τζέιν, δεν είναι η ιστορία της Φέργκι».

Στα μέσα έως τα τέλη της εφηβείας της, που άρχισε να εξαρτάται αρρωστημένα από τις στενές της σχέσεις, όπως είπε αργότερα στην εφημερίδα The Guardian, ως αποτέλεσμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και του φόβου της εγκατάλειψης

Με εξωτερική τουαλέτα

Η Άντριους γεννήθηκε στο Λίνκολνσαϊρ το 1967 σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, των οποίων οι οικονομικές δυσκολίες αποτέλεσαν το σκηνικό της παιδικής της ηλικίας. Όταν ήταν οκτώ ετών, τα χρέη ανάγκασαν τους γονείς της να πουλήσουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο, στο Γκρίμσμπι, με εξωτερική τουαλέτα.

«Θυμάμαι μια μέρα που δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να αγοράσουμε ένα καρβέλι ψωμί και η μαμά μας έβαλε να ψάξουμε στα πλαϊνά του καναπέ και στα παλτά μας για να βρούμε λίγα χρήματα» θυμήθηκε σε μια συνέντευξη το 2003.

Μια σειρά ψυχικών προβλημάτων

Από μικρή ηλικία, η Άντριους φαινόταν να αγωνίζεται με την ψυχική της υγεία, αντιμετωπίζοντας κατάθλιψη, κρίσεις πανικού και διατροφική διαταραχή. Σε ηλικία 15 ετών, προσπάθησε να αυτοκτονήσει για πρώτη φορά.

Ήταν περίπου εκείνη την εποχή, στα μέσα έως τα τέλη της εφηβείας της, που άρχισε να εξαρτάται αρρωστημένα από τις στενές της σχέσεις, όπως είπε αργότερα στην εφημερίδα The Guardian, ως αποτέλεσμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και του φόβου της εγκατάλειψης.

Το 1988, απάντησε σε μια ανώνυμη αγγελία στο περιοδικό The Lady, το περιοδικό της υψηλής κοινωνίας, για μια θέση ως προσωπική στιλίστρια. Πέρασαν μήνες μέχρι να κληθεί τελικά για συνέντευξη. Η μυστηριώδης υποψήφια εργοδότριά της; Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ

Η μόδα ως σωτηρία

Η αγάπη της για τη μόδα, όμως, κατέληξε να αντιπροσωπεύει μια υπόσχεση διαφυγής. Η Άντριους σπούδασε μόδα στο κολέγιο και άρχισε να εργάζεται στην Marks & Spencer.

Το 1988, απάντησε σε μια ανώνυμη αγγελία στο περιοδικό The Lady, το περιοδικό της υψηλής κοινωνίας, για μια θέση ως προσωπική στιλίστρια. Πέρασαν μήνες μέχρι να κληθεί τελικά για συνέντευξη. Η μυστηριώδης υποψήφια εργοδότριά της; Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ, που τότε ήταν παντρεμένη με τον αγαπημένο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία περίμενε το πρώτο της παιδί, την πριγκίπισσα Μπεατρίς.

«Το Αφεντικό»

Οι δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες φάνηκε να έχουν χημεία μεμιάς και η Άντριους πήρε τη δουλειά. «Φεύγοντας από όλα τα φρικτά πράγματα του παρελθόντος μου που συμβόλιζε το Γκρίμσμπι» είπε αργότερα.

«Έφτασα στο King’s Cross με μια βαλίτσα και 10 λίρες στην τσέπη μου. Μπήκα σε ένα ταξί και είπα: “Στην πλαϊνή πόρτα του Μπάκιγχαμ Παλάς” και ο οδηγός έκανε ένα αστείο». Όταν έφτασε, έλαβε λουλούδια από τη Φέργκι, μαζί με μια κάρτα που έγραφε «Καλώς ήρθες στην ομάδα» υπογεγραμμένη από «Το Αφεντικό».

Μακραίνει τα φωνήεντα

Στη σειρά «The Lady» η Άντριους γίνεται γρήγορα φίλη με τη δούκισσα, αποκαλύπτοντάς της ιστορίες από την ταραχώδη ερωτική της ζωή, ενώ ταυτόχρονα ανανεώνει την εικόνα της για να ταιριάζει με το περιβάλλον της ανώτερης τάξης στο οποίο τώρα κινείται.

Την βλέπουμε να αναβαθμίζει την γκαρνταρόμπα της με ρούχα πιο γνωστών σχεδιαστών και την ακούμε να μακραίνει τα φωνήεντα για να κρύψει τις ρίζες της «από το βορρά», όπως το θέτει μάλλον αδέξια η Φέργκι.

Στα παπούτσια της Φέργκι

Στην καταιγίδα των μέσων ενημέρωσης που περιβάλλει τη δίκη της, η Άντριους παρουσιάζεται ως μια χειριστική κοινωνική αναρριχήτρια που σκόπιμα και στρατηγικά μεταμόρφωσε τον εαυτό της για να ανέβει γρηγορότερα την κοινωνική κλίμακα.

Υπήρξε ακόμη και η υπόθεση ότι σκόπιμα μιμούνταν τη δούκισσα, της οποίας το προφανώς ειρωνικό παρατσούκλι για τη στιλίστριά της ήταν «Lady Jane». Μια αναφορά από την εφημερίδα The Telegraph ισχυρίστηκε ακόμη ότι «φίλοι είπαν ότι η Άντριους ήταν αφοσιωμένη στη δούκισσα σε σημείο εμμονής, υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά της και αντιγράφοντας το στυλ της».

Οι λέξεις «bath» και «grass»

Αλλά για την Άντριους, αυτή η μεταμόρφωση δεν ήταν τόσο μια εμμονή με την εργοδότριά της, όσο μια συνέπεια του γεγονότος ότι μια συνηθισμένη νεαρή γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και προσπάθησε να προσαρμοστεί.

«Ήμουν μια χωριατοπούλα» είπε στην εφημερίδα The Guardian. «Ξαφνικά, βρισκόμουν στο Κάστρο Μπαλμόραλ και συναναστρεφόμουν με τους βασιλείς, κάνοντας μακρές συζητήσεις με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ήμουν 21 ετών και φυσικά το απολάμβανα.

Αν άλλαξε η προφορά μου, ήταν μόνο επειδή οι άνθρωποι με κορόιδευαν για τον τρόπο που έλεγα τις λέξεις «bath» και «grass».

Προβλήματα γάμου

Στην εισαγωγή ενός ταξιδιωτικού βιβλίου που κυκλοφόρησε το 1993, η Φέργκιουσον συμπεριέλαβε μια ειδική αφιέρωση στο δεξί της χέρι, «της οποίας η αφοσίωση και η καλοσύνη δεν γνωρίζουν όρια».

Αργότερα, τα προβλήματα στο γάμο της δούκισσας έφεραν το ζευγάρι ακόμα πιο κοντά – ειδικά καθώς η Άντριους, που είχε παντρευτεί το 1990 ένα διευθυντικό στέλεχος της IBM δύο δεκαετίες μεγαλύτερό της, επίσης αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο της. Αυτός τελικά έληξε το 1997, ένα χρόνο μετά το χωρισμό της Φέργκι από τον Άντριου.

Η σκληρή απόλυση

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών τελικά θα χαλάσει. Το 1997, η Άντριους απολύθηκε, με το παλάτι να επικαλείται λόγους μείωσης του κόστους. Η απόλυσή της ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για εκείνη, αφού είχε περάσει σχεδόν μια δεκαετία συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή της δούκισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φέργκι δεν της ανακοίνωσε την είδηση αυτοπροσώπως και, όπως ισχυρίζεται η Άντριους, της είχε πει μόνο: «Ποτέ δεν θα σε απολύσω, θα είσαι μαζί μου για πάντα».

Πρόσφατα χωρισμένη και απολυμένη η Άντριους έπεσε σε κατάθλιψη και δυσκολεύτηκε να βρει νέα δουλειά, αν και τελικά εξασφάλισε θέσεις σε πολυτελή κοσμηματοπωλεία, όπως τα Theo Fennell (πατέρας της σκηνοθέτιδας της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, Έμεραλντ Φενέλ) και Annabel Jones.

Κάλεσε το 999

Το 1998, γνώρισε τον Τόμας Κρέσμαν, έναν πλούσιο επιχειρηματία του οποίου ο πατέρας ήταν πρώην διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας Aston Villa. Η Άντριους έβλεπε τη σχέση τους ως πιθανή οδό επιστροφής στον τρόπο ζωής της υψηλής κοινωνίας που είχε απολαύσει στο παρελθόν ως μέλος του στενού κύκλου της Φέργκιουσον.

Το καλοκαίρι του 2000, το ζευγάρι πήγε διακοπές στη Νότια Γαλλία. Αλλά το ρομαντικό ταξίδι μετατράπηκε σε καταστροφή. Η Άντριους περίμενε προφανώς μια πρόταση γάμου, αλλά ο Κρέσμαν της είπε ότι δεν είχε τέτοια σχέδια.

Μετά την επιστροφή τους στο Λονδίνο, βρέθηκαν σε μια τόσο έντονη διαμάχη που ο Κρέσμαν τελικά κάλεσε το 999, λέγοντας στον τηλεφωνητή: «Τσακωνόμαστε, κάποιος θα τραυματιστεί εκτός αν… θα ήθελα να έρθει η αστυνομία και να μας χωρίσει». Κανείς δεν πήγε στο διαμέρισμα του Κρέσμαν στο Φούλαμ για να ελέγξει την κατάσταση.

Το έσκασε

Η Άντριους τον χτύπησε με ένα ρόπαλο κρίκετ και τον μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι από την κουζίνα. Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη μέρα και η αστυνομία άρχισε να ψάχνει την κοπέλα του, η οποία φαινόταν να έχει εξαφανιστεί.

Ζήτησαν ακόμη και τη βοήθεια της δούκισσας, η οποία άφησε δύο μηνύματα στον τηλεφωνητή της πρώην υπαλλήλου της, ικετεύοντας την Άντριους να παραδοθεί. Τελικά τη βρήκαν στο αυτοκίνητό της στην Κορνουάλη, έχοντας πάρει υπερβολική δόση φαρμάκων.

Μια χρυσοθήρας;

Στη δίκη της για φόνο στο Old Bailey το 2001, η Άντριους υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ήταν μια χρυσοθήρας που είχε εμμονή με την ιδέα να παντρευτεί τον Κρέσμαν και, ως εκ τούτου, να εδραιώσει τη θέση της στην υψηλή κοινωνία, και ότι είχε ξεσπάσει σε βίαιη οργή όταν κατέστη σαφές ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί.

Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι ο Κρέσμαν είχε ασκήσει σωματική και σεξουαλική βία εναντίον της καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους και σημείωσε ότι η κατάθλιψή της «θα είχε εντείνει το αίσθημα φόβου και ανημποριάς της» σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Οριακή προσωπικότητα

Αυτές οι κατηγορίες συγκλόνισαν την οικογένεια του Κρέσμαν, η οποία τις χαρακτήρισε «ένα πλέγμα ψεμάτων». Τελικά, το δικαστήριο τις απέρριψε και επέλεξε να καταδικάσει την Άντριους για φόνο και όχι για την ελαφρύτερη κατηγορία του ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

«Σκοτώνοντας τον άντρα που αγαπούσες, έβαλες τέλος στη ζωή του και κατέστρεψες τη δική σου» της είπε ο δικαστής.

Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, στην οποία άσκησε έφεση χωρίς επιτυχία το 2003, επικαλούμενη διάγνωση ως οριακή προσωπικότητα, μια ψυχική διαταραχή που μπορεί να εκδηλωθεί με συναισθηματική αστάθεια και παρορμητική συμπεριφορά.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι αναμνήσεις σεξουαλικής κακοποίησης από την παιδική της ηλικία είχαν ξυπνήσει από την υποτιθέμενη συμπεριφορά του Κρέσμαν. Ωστόσο, το Εφετείο αρνήθηκε να δεχτεί τα αποδεικτικά στοιχεία.

«Το πουλάκι της Φέργκι»

Στη φυλακή, η Άντριους φέρεται να είχε το παρατσούκλι «το πουλάκι της Φέργκι». Το 2009, λίγο μετά τη μεταφορά της σε ανοιχτή φυλακή, έγινε ξανά πρωτοσέλιδο όταν προσπάθησε να αποδράσει, πηδώντας πάνω από έναν τοίχο και διαμένοντας σε ένα κοντινό ξενοδοχείο Premier Inn, μέχρι που την έπιασαν και την επέστρεψαν στη φυλακή.

Τελικά βγήκε από τη φυλακή το 2019 και βρήκε δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ, την οποία έχασε αργότερα όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της. Τώρα, σε ηλικία 58 ετών, εργάζεται σε ένα φιλανθρωπικό νοσοκομείο για φροντίδα ζώων.

Η Ο’Μάλεϊ, η σεναριογράφος της σειράς The Lady, έχει δηλώσει ότι η σειρά «αφορά την κατανόηση του ανθρώπου πίσω από τα πρωτοσέλιδα» και δεν επιδιώκει «να αποδώσει ευθύνες σε άλλους, αλλά να κατανοήσει πώς κάποιος μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το σημείο».

Ωστόσο, εάν τα τρέχοντα πρωτοσέλιδα που αφορούν την πρώην φίλη και «Αφεντικό» της Άντριους θα επισκιάσουν κάποιες από τις λεπτές αποχρώσεις του δράματος, δεν εξαρτάται πλέον από τη σεναριογράφο.

*Το «The Lady» θα προβληθεί στα κανάλια ITV και ITVX από τις 22 Φεβρουαρίου.

*Με στοιχεία από independent.co.uk