«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Το Σαββατοκύριακο δημοσιεύθηκε μια νέα σειρά αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία περιλαμβάνουν νέες καταδικαστικές κατηγορίες εναντίον της Σάρα Φέργκιουσον και του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η φιλία του εξόριστου πρώην βασιλικού ζεύγους με τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία περιλαμβάνει αναφορές για αιτήματα χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απολογίες για την άρνηση της σχέσης τους με αυτόν.

Σε ένα πρόσφατα δημοσιευμένο email, η 66χρονη Σάρα επαινεί τον Έπσταϊν σε ένα μήνυμα με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2010.

«Είσαι ένας θρύλος. Πραγματικά δεν έχω λόγια για να περιγράψω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου» εξομολογήθηκε ενώ υπέγραψε ως εξής: «Είμαι στη διάθεσή σου. Απλά παντρέψου με».

«Ποτέ δεν με έχει συγκινήσει τόσο πολύ η καλοσύνη ενός φίλου όσο το κομπλιμέντο που μου έκανες μπροστά στα κορίτσια μου. Σ’ ευχαριστώ, Τζέφρι, που είσαι ο αδελφός που πάντα ήθελα να έχω»

Η καλοσύνη ενός φίλου

Σε ένα άλλο, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009, η Σάρα ευχαρίστησε τον Έπσταϊν, φαινομενικά για τη βοήθειά του με τις συμφωνίες για τα εμπορικά σήματα, σημειώνοντας ότι η Target και η NBC είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Mother’s Army και ότι «ο Tommy Hilfiger θέλει να δημιουργήσει ολόκληρη τη σειρά ρούχων, αρωμάτων κ.λπ. της μάρκας μου και να την πουλήσει στο qvc.com».

«Ο Μπεν Σίλβερμαν το θέλει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον πρώην συνπρόεδρο της NBC Entertainment και της Universal Media Studios. «Το ίδιο και ο Ράιαν Σίκρεστ».

Και κατέληξε λέγοντας: «Μόλις μία εβδομάδα μετά το γεύμα σας, φαίνεται ότι η ενέργεια έχει ανανεωθεί.

Στενές σχέσεις τρίτου τύπου

Τα email που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως η Φέργκιουσον προς τον Έπσταϊν ήταν ένας σημαντικός προάγγελος της αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων του Άντριου. Και οι δύο επικοινώνησαν με τον διασυρμένο δισεκατομμυριούχο πολλές φορές μετά την καταδίκη του το 2008 με την κατηγορία της προμήθειας παιδιού για πορνεία και της πρόσληψης πόρνης, παρά το ότι ισχυρίζονταν ότι είχαν διακόψει κάθε επαφή.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Φέργκιουσον απομακρύνθηκε από τη θέση της προστάτιδας πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει ένα email στον Επστάιν ζητώντας συγγνώμη για το ότι τον είχε αποκηρύξει δημοσίως σε μια συνέντευξη του Μαρτίου 2011 στην Evening Standard.

Η λέξη από Π

Την εποχή εκείνη, δήλωσε στην εφημερίδα ότι είχε κάνει ένα «τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης» όταν δέχτηκε σχεδόν 20.000 δολάρια από τον Έπσταϊν για να ξεπληρώσει χρέη. Αναφερόμενη στις κατηγορίες εναντίον του διαβόητου φίλου της, πρόσθεσε: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία».

Ωστόσο, τον επόμενο μήνα, η Φέργκιουσον φέρεται να έκανε πίσω σε ένα email προς τον Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες The Sun και The Mail on Sunday, αποκαλώντας τον «σταθερό, γενναιόδωρο και ανώτατο φίλο».

«Όπως ξέρεις, δεν είπα σε καμία περίπτωση τη λέξη Π [παιδεραστής] για σένα», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες. «Ξέρω ότι νιώθεις τρομερά απογοητευμένος από μένα. Και πρέπει να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη από σένα και την καρδιά σου για αυτό. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και εξαιρετικός φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

Ο Έπσταϊν ρώτησε τη Σάρα για ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Η Σάρα απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Περιμένω να γυρίσει η Ευγενία από ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!»

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!»

Άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη νέα δέσμη αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνουν ανησυχητικά μηνύματα σχετικά με τις κόρες του Άντριου και της Φέργκιουσον, την πριγκίπισσα Βεατρίκη, σήμερα 37 ετών, και την πριγκίπισσα Ευγενία, σήμερα 35 ετών.

Σε ένα από αυτά, ο Έπσταϊν ρώτησε τη Σάρα για ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Η Σάρα απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Περιμένω να γυρίσει η Ευγενία από ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!».

Την εποχή εκείνη, το 2010, η Ευγενία ήταν μόλις δύο ημέρες πριν από τα 20α γενέθλιά της και περνούσε χρόνο με τον τότε φίλο της, Τζακ Μπρούκσμπανγκ, για να γιορτάσει την περίσταση, σύμφωνα με το The Mirror.

Σε άλλη αλληλογραφία του 2009 μεταξύ του Έπσταϊν και του Λόρδου Πίτερ Μάντελσον, ενός ανοιχτά ομοφυλόφιλου άνδρα και μέλους της Βουλής των Λόρδων από το 1992 έως το 2004, ο Έπσταϊν πρότεινε στον Μάντελσον να παντρευτεί την πριγκίπισσα Βεατρίκη, σημειώνοντας ότι «η βασίλισσα θα είχε μια βασίλισσα ως εγγονό».

«Θυμήσου, είμαι ήδη ο Λόρδος Πρόεδρός της…» απάντησε ο Μάντελσον.

«Αυτό τότε μοιάζει με αιμομιξία;», απάντησε ο Επστάιν. «Πόσο συναρπαστικό!».

*Με στοιχεία από people.com