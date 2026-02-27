Η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή θα εκδοθεί από το Εφετείο στις 4 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο. Η απόφαση αναμένονταν αρχικά σήμερα, με μία σειρά από φορείς, κόμματα, σωματεία και κινήσεις να καλούν σε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια. Ωστόσο πριν από δύο ημέρες το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι σήμερα δεν θα ανακοίνωνε τελικά την απόφαση αλλά την ημερομηνία που αυτή θα ανακοινωθεί.

Ωστόσο μία σειρά από κινήσεις διατήρησαν το κάλεσμά τους μπροστά στο Εφετείο κάνοντας ξεκάθαρο ότι η ημέρα της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή σε δεύτερο βαθμό θα είναι μία ημέρα μεγάλης κινητοποίησης όπως η μεγαλειώδης συγκέντρωση στην ιστορική πρωτόδικη απόφαση.

Ήδη η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε σήμερα στάση εργασίας για τις 4 Μαρτίου ενώ ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν σωματεία και ομοσπονδίες.

Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας έχει εισηγηθεί την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, ζητώντας να επικυρωθούν οι πρωτόδικες καταδίκες για τα αδικήματα της ένταξης, συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013, καθώς και η επίθεση τάγματος εφόδου σε σπίτι Αιγύπτιων αλιεργατών το 2012, που οδήγησε στην απόπειρα δολοφονίας ενός εξ αυτών.

Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο ζητούν την έκτιση των ποινών στη φυλακή χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ υπογραμμίζουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης της δράσης ταγμάτων εφόδου.

Οι ομιλητές στη συγκέντρωση τόνισαν το ζήτημα της μάχης κατά του ρατσισμού με φόντο τα ναυάγια στην Πύλο και τη Χίο, ενώ ενημέρωσαν για αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές δράσεις όλο τον Μάρτιο που θα κορυφωθούν με το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας σε συντονισμό με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.