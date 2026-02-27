Στις 4 Μαρτίου η ετυμηγορία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

Στις 4 Μαρτίου θα ανακοινωθεί τελικά η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας ανέβηκαν στην έδρα νωρίς το πρωί με τη πρόεδρο να γνωστοποιεί την νέα ημερομηνία που θα απαγγελθεί η απόφαση για τους 42 κατηγορουμένους. Όπως είπε η πρόεδρος ο λόγος της αναβολής είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των δικαστών ώστε να είναι σε θέση να ανακοινώσουν την απόφαση τους επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

Παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστή εκ των προτέρων η αναβολή της απαγγελίας της ετυμηγορίας των δικαστών είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις έξω από το Εφετείο της Αθήνας ανανεώνοντας το …ραντεβού το πρωί της 4ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου στην πολυήμερη αγόρευση της έχει εισηγηθεί την ενοχή για όλους τους κατηγορουμένους όπως και πρωτοδίκως.