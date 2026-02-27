newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στις 4 Μαρτίου η ετυμηγορία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:36

Στις 4 Μαρτίου η ετυμηγορία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

Τι είπε η πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Μίνα Μουστάκα

Μίνα Μουστάκα
ΕπιμέλειαΜίνα Μουστάκα
Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Spotlight

Στις 4 Μαρτίου θα ανακοινωθεί τελικά η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας ανέβηκαν στην έδρα νωρίς το πρωί με τη πρόεδρο να γνωστοποιεί την νέα ημερομηνία που θα απαγγελθεί η απόφαση για τους 42 κατηγορουμένους. Όπως είπε η πρόεδρος ο λόγος της αναβολής είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των δικαστών ώστε να είναι σε θέση να ανακοινώσουν την απόφαση τους επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

Παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστή εκ των προτέρων η αναβολή της απαγγελίας της ετυμηγορίας των δικαστών είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις έξω από το Εφετείο της Αθήνας ανανεώνοντας το …ραντεβού το πρωί της 4ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου στην πολυήμερη αγόρευση της έχει εισηγηθεί την ενοχή για όλους τους κατηγορουμένους όπως και πρωτοδίκως.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Vita.gr
Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Business
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26

«Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» - Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της Λόρας

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26

«Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» - Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της Λόρας

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
