ΑΔΕΔΥ: Καλεί στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εν όψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή – Στάση εργασίας στις 27/2

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 08:30 το πρωί στο Εφετείο Αθήνας, ενώ προκήρυξε στάση εργασίας.

«Το εργατικό κίνημα αγωνίζεται ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά»

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. της Αττικής την Παρασκευή, 27 Φλεβάρη 2026, από την έναρξη της βάρδιας το πρωί, έως τις 11.00 πμ, τη μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής και καλούμε στη συγκέντρωση στις 8.30π.μ. στο Εφετείο Αθήνας. Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή».

«Οι εργαζόμενοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τους φασίστες στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές»

Στην ίδια ανακοίνωση η ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζει ότι: «Το εργατικό κίνημα αγωνίζεται ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Οι εργαζόμενοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τους φασίστες στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές με μαζική αντιφασιστική δράση οδηγώντας στην απομόνωση και την απονομιμοποίηση τους ναζί δολοφόνους.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο των νεοναζιστικών-φασιστικών οργανώσεων και ποιους εξυπηρετεί η δράση τους. Θα στρέφονται πάντα ενάντια στο λαό, τους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους, ενάντια τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό κίνημα, με τις αξίες και τα ιδανικά του φτωχού-λαϊκού κόσμου, με τις ηρωικές παραδόσεις του λαού μας. Αναλαμβάνουν την καταστολή, το χτύπημα των αγώνων, στηρίζουν σε κάθε ευκαιρία την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Η πάλη απέναντι στο φασισμό συνεχίζεται! ΟΛΟΙ έξω από το Εφετείο Αθηνών, την Παρασκευή 27/2 στις 8.30 π.μ.».

Τα καλέσματα για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο

Στο συλλαλητήριο στο Εφετείο καλούν ακόμη Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ΚΕΕΡΦΑ, ΠΑΜΕ κ.ά.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τα σωματεία μέλη του, τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τον λαό του Πειραιά στη συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας.

Απαιτώντας «οι ναζί δολοφόνοι εγκληματίες να μπουν στην φυλακή!», το ΕΚΠ επισημαίνει: «Ξέρουμε πολύ καλά τον ρόλο των ναζί φασιστών και ποιους εξυπηρετούν. Κάνουν τις πλάτες σε κάθε ευκαιρία στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Τους είναι χρήσιμοι ιδιαίτερα τώρα που τα τύμπανα του πολέμου για τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστών βαράνε δυνατά. Γιατί είναι τα τσιράκια του συστήματος της εκμετάλλευσης και των εργοδοτών, γιατί δρουν θρασύδειλα ενάντια στο οργανωμένο κίνημα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αστική τάξη, για τα σχέδιά της που όταν τους έχει ανάγκη τους βγάζει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας. Ο λαός και οι εργαζόμενοι μαζικά και μαχητικά μόνο με την οργανωμένη μας πάλη μπορούμε να συνθλίψουμε το φασισμό, πολεμώντας το ίδιο το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει, τον καπιταλισμό. Παλεύοντας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, για ζωή με αξιοπρέπεια και δουλειά με δικαιώματα».

«Οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής να πάνε ξανά στη φυλακή»

Η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) τονίζει, ανάμεσα σε άλλα, στο δικό της κάλεσμα:

«Το Εφετείο, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, θα ανακοινώσει την απόφαση επί των ενοχών ή μη των κατηγορουμένων νεοναζί της Χρυσής Αυγής, των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. Εμείς θα το πολιορκούμε!

Είναι μέρα πανεργατικού, παμφοιτητικού και παμμαθητικού ξεσηκωμού, με απεργίες και καταλήψεις για να πλημμυρίσουμε τη Λ. Αλεξάδρας έξω από το Εφετείο, όπως το κάναμε τον Οκτώβρη του 2020. Οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής να πάνε ξανά στη φυλακή. Καμιά ελάφρυνση αλλά αύξηση των ποινών τους.

Να μην πάρουν οι νεοναζί της ΧΑ και τα ορφανά τους το πράσινο φως για να ανασυντάξουν τα τάγματα εφόδου, να χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο και σοβινιστικό μίσος, όπως επιχειρούν στις γειτονιές και στα σχολεία.

Ούτε σπιθαμή γης στους νοσταλγούς των ναζί και του ολοκαυτώματος, των εκτελεστών των 200 της Καισαριανής, των σφαγέων στα Καλάβρυτα, το Κομμένο, το Κοντομαρί, το Δίστομο και τις άλλες μαρτυρικές πόλεις. Δε θα ζήσουμε ξανά τον τρόμο των ταγμάτων εφόδου στις γειτονιές μας.

Είναι ώρα να ανατρέψουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων των Τεμπών, της Βιολάντα, της Πύλου και της Χίου που κάνει πλάτη στην ακροδεξιά και τους ναζί της Χρυσής Αυγής».

«Ξέρουμε πολύ καλά τον ρόλο των ναζί – φασιστών και ποιους εξυπηρετούν»

Το ΠΑΜΕ, ανάμεσα σε άλλα, στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι: «Απαιτούμε να καταδικαστούν οριστικά, οι ναζί δολοφόνοι εγκληματίες να μπουν στη φυλακή. Το εργατικό κίνημα αγωνίζεται ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Απέναντι στον φασισμό, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, η απάντηση είναι ένα μαζικό, μαχητικό εργατικό κίνημα για την ικανοποίηση των εργατικών – λαϊκών αναγκών.

Ξέρουμε πολύ καλά τον ρόλο των ναζί – φασιστών και ποιους εξυπηρετούν: Αναλαμβάνουν την καταστολή, το χτύπημα των αγώνων που στρέφονται κόντρα στα κέρδη των εφοπλιστών και συνολικά του κεφαλαίου, στηρίζουν σε κάθε ευκαιρία την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Αυτόν τον ρόλο ετοιμάζονται να παίξουν και τώρα που τα τύμπανα του πολέμου για τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστών ηχούν, γιατί δρουν θρασύδειλα ενάντια στο οργανωμένο κίνημα. Είναι τα τσιράκια του συστήματος της εκμετάλλευσης και των εργοδοτών.

Δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό κίνημα, με τις αξίες και τα ιδανικά του φτωχού λαϊκού κόσμου, με τις ηρωικές παραδόσεις του λαού μας».