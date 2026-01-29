Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην κωμόπολη Νισέμι στην ανατολική Σικελία. Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή κοντά στην κοιλάδα της Γέλας, ακούστηκε ισχυρός θόρυβος που φέρεται να προκλήθηκε από νέα καθίζηση του εδάφους.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διευρύνουν την «κόκκινη ζώνη», με νέα απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους. Οι πολίτες, σε μικρές ομάδες, μπορούν μόνο για περίπου δέκα λεπτά να επιστρέψουν στα σπίτια τους ώστε να πάρουν τα απολύτως αναγκαία αντικείμενα.

Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου υπογραμμίζει ότι η πρώτη κατολίσθηση στην ανατολική Σικελία καταγράφηκε το 1997 και πως από τότε δεν υπήρξε καμία αποτελεσματική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση καταστροφής εξ αμελείας.

Η αντιπολίτευση ζητά ενημέρωση από την Μελόνι

Στελέχη της αντιπολίτευσης, στο μεταξύ, ζητούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει την Μεσίνα της Σικελίας με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από χίλιους πεντακόσιους κατοίκους του Νισέμι, οι οποίοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όμως, τόσο ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, όσο και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι απέρριψαν το αίτημα.

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο Μουζουμέτσι θα τοποθετηθεί στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης με αναλυτική αναφορά στην κατολίσθηση του Νισέμι, η οποία αφορά συνολικά στη μετακίνηση 350 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους εδάφους.

Η κεντροαριστερά και τα «Πέντε Αστέρια», όμως, επιμένουν ότι το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να πληροφορηθεί σχετικά από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αλλά από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.