Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 17:56
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 18:08

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην κωμόπολη Νισέμι στην ανατολική Σικελία. Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή κοντά στην κοιλάδα της Γέλας, ακούστηκε ισχυρός θόρυβος που φέρεται να προκλήθηκε από νέα καθίζηση του εδάφους.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διευρύνουν την «κόκκινη ζώνη», με νέα απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους. Οι πολίτες, σε μικρές ομάδες, μπορούν μόνο για περίπου δέκα λεπτά να επιστρέψουν στα σπίτια τους ώστε να πάρουν τα απολύτως αναγκαία αντικείμενα.

Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου υπογραμμίζει ότι η πρώτη κατολίσθηση στην ανατολική Σικελία καταγράφηκε το 1997 και πως από τότε δεν υπήρξε καμία αποτελεσματική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση καταστροφής εξ αμελείας.

Η αντιπολίτευση ζητά ενημέρωση από την Μελόνι

Στελέχη της αντιπολίτευσης, στο μεταξύ, ζητούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει την Μεσίνα της Σικελίας με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από χίλιους πεντακόσιους κατοίκους του Νισέμι, οι οποίοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όμως, τόσο ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, όσο και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι απέρριψαν το αίτημα.

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο Μουζουμέτσι θα τοποθετηθεί στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης με αναλυτική αναφορά στην κατολίσθηση του Νισέμι, η οποία αφορά συνολικά στη μετακίνηση 350 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους εδάφους.

Η κεντροαριστερά και τα «Πέντε Αστέρια», όμως, επιμένουν ότι το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να πληροφορηθεί σχετικά από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αλλά από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άτσαλη» η τραπεζική διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άτσαλη» η τραπεζική διόρθωση

Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ενεργειακός πόλεμος 29.01.26

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε
Κόσμος 29.01.26

Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να βγάλει ο Τραμπ τον Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε από την ICE - Το βίντεο που ανάρτησε

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Ιανουαρίου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Πέρα από τις δηλώσεις 29.01.26

Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα στο Ιράν; - Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων

Οι κινήσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιο αξιόπιστο δείγμα για τις προθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Σύνταξη
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Σύνταξη
