Κάμερες ασφαλείας στη Σανγκάη της Κίνας καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή όπου ένα τμήμα δρόμου κατέρρευσε ξαφνικά λόγω καθίζησης. Το οδόστρωμα υποχώρησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, και παρασύρει τα παντα γύρω του στο κενό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μία τεράστα καθίζηση «καταπίνει» κυριολεκτικά μεγάλο τμήμα ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη στην Κίνα αλλά και μέρος του εργοτάξιου που υπήρχε στο σημείο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, μέχρι στιγμής.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

Η Σανγκάη είναι γνωστή για τους διαρκείς κινδύνους καθίζησης, που οφείλονται σε παράγοντες όπως η μαλακή σύσταση του εδάφους, η υπερβολική άντληση υπόγειων υδάτων, η παρουσία λεπτών στρωμάτων άμμου και τα κενά που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές.

Αυτές οι συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία ρωγμών και καθιζήσεων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν από μικρές λακκούβες έως εκτεταμένες καταρρεύσεις δρόμων.