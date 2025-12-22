Μεγάλη καθίζηση σε κανάλι στην Αγγλία – Διασώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι

Συναγερμός σήμανε στο Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, μετά τη μεγάλη καθίζηση σε κανάλι της περιοχής. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία από το συμβάν, σκάφη έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο κανάλι.

Όπως αναφέρει το BBC, πλοιάρια εγκλωβίστηκαν μετά την καθίζηση, καθώς το νερό στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να έχει αποστραγγιστεί.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από βάρκες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλα σημεία του υδάτινου δρόμου κοντά στην περιοχή λαμβάνουν βοήθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Canal and River Trust χαρακτήρισε δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των ναυτικών και των ατόμων που βρίσκονται στην περιοχή.

Δείτε βίντεο

Scene of the sinkhole. Devastation but thankfully no one has been hurt pic.twitter.com/wH8MGPmU0U — Dominic Robertson (@DRobertson_Star) December 22, 2025