Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Αλάσκα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).
Notable quake, preliminary info: M 6.3 – 91 km SW of Nikolski, Alaska https://t.co/hxz3MNeHbj
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 23, 2026
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14χιλιόμετρα, και επίκεντρο περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόλσκι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
6.1 magnitude #earthquake. 93 km SW of Nikolski, Alaska https://t.co/9AlKNgPn1l
— Earthquake Alerts (@QuakesToday) February 23, 2026
- «Κολυμπώντας στον αέρα»: Πρεμιέρα στο θέατρο 104
- Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα
- «Φωτιά» στην Premier League: Το πρόγραμμα Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το φινάλε
- Οι δραστηριότητες που μας βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο – Και δεν έχουν σχέση με τη γυμναστική
- Super League: Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας
- Αρκάς: Μια καλημέρα για την Καθαρά Δευτέρα
- Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
- Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις