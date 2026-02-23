Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Αλάσκα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14χιλιόμετρα, και επίκεντρο περίπου 93 χλμ. νοτιοδυτικά του Νικόλσκι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.