Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Έγινε αισθητός στην κεντρική και νότια χώρα
Η κύρια δόνηση και οι μετασεισμοί συγκλόνισαν την ακτή στην πολιτεία Γκερέρο στις ακτές του Ειρηνικού. Προς το παρόν δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή θύματα.
- «Λόγοι ασφάλειας» - Ο Μασκ κατεβάζει τους δορυφόρους του πιο κοντά στη Γη
- Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του - Στο νοσοκομείο ο 14χρονος
- Ο Ζελένσκι επέλεξε νέο προσωπάρχη μετά την απομάκρυνση Γέρμακ - Το προφίλ του Κιρίλο Μπουντάνοφ
- H κινεζική BYD εκθρόνισε την Tesla ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνησης
Ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, συγκλόνισε το νότιο και κεντρικό Μεξικό, διακόπτοντας την πρώτη συνέντευξη Τύπου της δημάρχου Κλαούντια Σάινμπαουμ για το νέο έτος. Η κύρια δόνηση και οι μετασεισμοί συγκλόνισαν την ακτή στην πολιτεία Γκερέρο στις ακτές του Ειρηνικού. Προς το παρόν δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή θύματα.
#Sismo: de Magnitud de 6.5 a 4 km NNW de Rancho Viejo, #Mexico.
🔸Algunas imágenes de como se vivió el sismo.
🗓2026-01-02
⏰13:58:18 (UTC)
📍16.902°N 99.303°W
🔸Profundidad: 35.0 km #EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin pic.twitter.com/bYlK7kxvfO
— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) January 2, 2026
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην πόλη Σαν Μάρκος, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του τουριστικού λιμανιού Ακαπούλκο. Δέκα λεπτά αφότου ακούστηκε ο συναγερμός, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σάινμπαουμ συνέχισε τη συνέντευξη Τύπου. «Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές, αλλά θα περιμένουμε την αναφορά από το Γκερέρο», είπε.
Η κυβερνήτης της πολιτείας, Έβελιν Σαλγκάδο, δήλωσε ότι οι μονάδες πολιτικής προστασίας ενεργοποίησαν αμέσως τις περιπολίες επαλήθευσης και ζήτησαν από τον πληθυσμό να παραμείνει σε εγρήγορση επειδή έχουν αναφερθεί μετασεισμοί.
M6.5 earthquake that hit Guerrero, Mexico was felt in Mexico City. You can see the building shaking 👀pic.twitter.com/ci7AaMjgWe
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026
«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους δήμους στις οκτώ περιφέρειες της πολιτείας για να μάθουμε για τυχόν ζημιές και να παρέχουμε άμεση βοήθεια», δήλωσε η Σαλγκάδο στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.
Στην Πόλη του Μεξικού, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε αρκετές περιοχές, ειδικά στα ψηλότερα κτίρια.
🚨 Así se vivió el sismo de magnitud 6.5 desde la redacción de MILENIO #Sismo #Temblor #earthquake #earthquake #Sismo #mexico https://t.co/wHUEay03F2 pic.twitter.com/vcBxSt4AGx
— Kiran Joshi ( Follow Back 100%) Live #Ukraine (@Kiranjoshi900) January 2, 2026
Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους με τις πιτζάμες τους, κουβαλώντας τα κατοικίδιά τους, και έλεγξαν τις γραμμές ηλεκτροδότησης και τα δέντρα για ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό.
Στην πρωτεύουσα, σήμανε επίσης συναγερμός στα κινητά τηλέφωνα, ένα νέο σύστημα συναγερμού που εφαρμόστηκε πρόσφατα από την μεξικανική κυβέρνηση.
- Το κρητικό μοντέλο στήριξης οικογένειας που κέρδισε το διεθνές ακαδημαϊκό ενδιαφέρον
- Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
- Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
- Η Tesla χάνει έδαφος στην Ευρώπη, αλλά «σπάει κοντέρ» στη Νορβηγία
- Αντζελίνα Τζολί: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Ράφα και η διπλωματία της ανθρωπιάς στη Γάζα
- Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ρωσικά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λιβάι Γκαρσία
- Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
- Πεύκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που άρπαξαν τα χρήματα από 4 παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις