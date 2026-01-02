Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Έγινε αισθητός στην κεντρική και νότια χώρα

Ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, συγκλόνισε το νότιο και κεντρικό Μεξικό, διακόπτοντας την πρώτη συνέντευξη Τύπου της δημάρχου Κλαούντια Σάινμπαουμ για το νέο έτος. Η κύρια δόνηση και οι μετασεισμοί συγκλόνισαν την ακτή στην πολιτεία Γκερέρο στις ακτές του Ειρηνικού. Προς το παρόν δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή θύματα.



Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην πόλη Σαν Μάρκος, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του τουριστικού λιμανιού Ακαπούλκο. Δέκα λεπτά αφότου ακούστηκε ο συναγερμός, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σάινμπαουμ συνέχισε τη συνέντευξη Τύπου. «Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές, αλλά θα περιμένουμε την αναφορά από το Γκερέρο», είπε.

Η κυβερνήτης της πολιτείας, Έβελιν Σαλγκάδο, δήλωσε ότι οι μονάδες πολιτικής προστασίας ενεργοποίησαν αμέσως τις περιπολίες επαλήθευσης και ζήτησαν από τον πληθυσμό να παραμείνει σε εγρήγορση επειδή έχουν αναφερθεί μετασεισμοί.

M6.5 earthquake that hit Guerrero, Mexico was felt in Mexico City. You can see the building shaking 👀pic.twitter.com/ci7AaMjgWe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026



«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους δήμους στις οκτώ περιφέρειες της πολιτείας για να μάθουμε για τυχόν ζημιές και να παρέχουμε άμεση βοήθεια», δήλωσε η Σαλγκάδο στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Στην Πόλη του Μεξικού, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε αρκετές περιοχές, ειδικά στα ψηλότερα κτίρια.



Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους με τις πιτζάμες τους, κουβαλώντας τα κατοικίδιά τους, και έλεγξαν τις γραμμές ηλεκτροδότησης και τα δέντρα για ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό.

Στην πρωτεύουσα, σήμανε επίσης συναγερμός στα κινητά τηλέφωνα, ένα νέο σύστημα συναγερμού που εφαρμόστηκε πρόσφατα από την μεξικανική κυβέρνηση.