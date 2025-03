Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού το βράδυ χθες Παρασκευή, μεταμεσονύχτιες ώρες Σαββάτου στην Ελλάδα (στη φωτογραφία του Reuters/Henry Romero, επάνω, κάτοικοι στην Πόλη του Μεξικού ανησύχησαν από τον σεισμό και βγήκαν στους δρόμους).

Η εθνική σεισμολογική υπηρεσία (Servicio Sismológico Nacional / SSN) ανακοίνωσε πως το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 16 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πόλης Τλασιάκο και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 65 χιλιόμετρα.

Footage of the 5.5 earthquake in Mexico 🇲🇽 ‼️‼️‼️ https://t.co/RLQGXSIGsE — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) March 15, 2025

Ανησυχία

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και πολλοί κάτοικοι βγήκαν ανήσυχοι στους δρόμους.

EARTHQUAKE IN MEXICO CITY (CDMX) 🇲🇽 Was walking around the WTC in Nápoles tonight And OH FUCK the earthquake alarm goes off WE ALL GOING TO DIE 😭 pic.twitter.com/pVdgxNyWgM — Iberian America (@Iberianamerica) March 15, 2025

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo con magnitud 5.5 registrado a las 21:19 con epicentro al sureste de Tlaxiaco, Oaxaca. La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 15, 2025

Πηγή: ΑΠΕ