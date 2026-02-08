Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα
Ο σεισμός στην Κούβα είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC
Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Κούβα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η αρχική εκτίμηση του EMSC ανέφερε σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, ενώ μετά αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στους 5,5 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.
A magnitude 5.9 earthquake took place 46km NNW of Baracoa, Cuba at 12:00 UTC (4 minutes ago). The depth was 15km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Baracoa #Cuba pic.twitter.com/1ByDh1l1C7
— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 8, 2026
