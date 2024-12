Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Κούβα

Σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφερε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 25 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

⚠Preliminary info: #earthquake ( #sismo ) about 30 km SW of #Contramaestre ( #Cuba ) 2 min ago (local time 01:00:59)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/n7hcqM0xRS

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ζημιές.

🇨🇺 #BreakingNews:

5.9-MAGNITUDE EARTHQUAKE SHAKES CUBA

A 5.9-magnitude earthquake struck #Cuba on Monday at a depth of 25 kilometers, according to the European-Mediterranean Seismological Centre.

The tremor caused alarm across the island, emphasizing the region’s pic.twitter.com/ewmvTUnPUS

— Hamdan News (@HamdanWahe57839) December 23, 2024