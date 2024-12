Σεισμός αρχικά εκτιμώμενος ως μεγέθους 5,48 βαθμών έπληξε τη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες – GFZ. Το GFZ δήλωσε ότι ο σεισμός έγινε στο μικρό σχετικά εστιακό βάθος των 10 χιλιομέτρων.

Η Νότια Αφρική ταρακουνήθηκε κοντά στο Μπράντβλεϊ, στην περιφέρεια Ναμάκβα, στο Βόρειο Ακρωτήριο, από σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών, όπως μετρήθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Αναμένεται και αυτή η μέτρηση να επιβεβαιωθεί ως πιο μικρής δύναμης. Όσο περνάει η ώρα οι επιστήμονες τείνουν να τον θεωρούν ως σεισμός της τάξης του 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος της τάξης των 10 χιλιομέτρων με το επίκεντρο κοντά στο Μπράντβλεϊ, στην ευτυχώς αραιοκατοικημένη περιφέρεια Ναμάκβα, στο Βόρειο Ακρωτήριο της Νότιας Αφρικής, νωρίς το πρωί της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2024, στις ο2:51 τοπική ώρα, κοινή ώρα Ελλάδος.

Οι ρηχοί σεισμοί, σε χαμηλό δηλαδή εστιακό βάθος γίνονται πιο έντονα αισθητοί από τους αυτούς σε μεγαλύτερο βάθος, καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια. Το ακριβές μέγεθος, το επίκεντρο και το βάθος του σεισμού ενδέχεται να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες ώρες ή λεπτά, καθώς οι σεισμολόγοι εξετάζουν τα δεδομένα και βελτιώνουν τους υπολογισμούς τους ή καθώς άλλοι οργανισμοί εκδίδουν την έκθεσή τους.

It was a 5.5 magnitude earthquake in Uppington that we could feel in Cape Town pic.twitter.com/xj2oadCOUx

Μια δεύτερη έκθεση εκδόθηκε αργότερα από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), το οποίο τον κατέγραψε επίσης αρχικά ως σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών.

Σεισμός σημειώθηκε σήμερα και στο Αγρίνιο

Με βάση τα προκαταρκτικά σεισμικά δεδομένα, ο σεισμός δεν θα πρέπει να προκάλεσε σημαντικές ζημιές, αλλά πιθανότατα έγινε αισθητός από πολλούς ανθρώπους ως ελαφριά δόνηση στην περιοχή του επίκεντρου.

Ασθενής δόνηση μπορεί να έγινε αισθητή στο Μπράντβλεϊ(2.900 κάτοικοι) που βρίσκεται 116 χλμ. από το επίκεντρο και στην Καλβίνια (8.100 κάτοικοι) που βρίσκεται 119 χλμ. μακριά. Πολίτες δήλωσαν πως τον ένιωσαν μέχρι το Κέιπ Τάουν.

A magnitude 5.5 earthquake took place 120km NNW of Calvinia, South Africa at 00:51 UTC (12 minutes ago). The depth was 10km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Calvinia #SouthAfrica pic.twitter.com/MsWNxRyOL7

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) December 22, 2024