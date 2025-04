Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης (22/4).

Περισσότεροι από 3.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η φωτιά έχει κάψει πάνω από 8.500 στρέμματα γης.

Η φωτιά ξεκίνησε από την Περιοχή Διαχείρισης Άγριας Ζωής Greenwood Forest στην κομητεία Ocean, και έχει τεθεί υπό έλεγχο σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δασών του Νιου Τζέρσεϊ. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

🚨#BREAKING: A major forest fire has broken out in parts of southern New Jersey, prompting evacuations as the blaze threatens nearby homes and buildings #NewJerseyFire pic.twitter.com/ADgOXOK9Iy — Miller Liu (Fo💯) (@MillerLiu10) April 23, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Περισσότεροι από 26.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην κομητεία Ocean, ενώ έχει κλείσει και τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Garden State Parkway, ενός βασικού οδικού άξονα του Νιου Τζέρσεϊ.

Πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού γέμισαν τον ουρανό, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για τη δημόσια υγεία, καθώς η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε.

In all my life I do not recall such a fire in New Jersey https://t.co/KS3i20p9Xe — Charles W. Clark (@g8ge) April 23, 2025

Huge fire in New Jersey around 3,000 people evacuated with 1,300 structures under threat. pic.twitter.com/JCmlbEkRRI — hoca➛ (@HxcoHoca) April 23, 2025

Ξηρασία

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ το Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται υπό επίσημη προειδοποίηση ξηρασίας, με «πολύ χαμηλά επίπεδα βροχόπτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα», σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτείας τον περασμένο μήνα.

Περίπου 7.000 στρέμματα δασών καίγονται κάθε χρόνο στο Νιου Τζέρσεϊ, όμως η πυρκαγιά της Τρίτης ξεπέρασε ήδη τον ετήσιο μέσο όρο.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι άνεμοι έπνεαν σταθερά με ριπές 15 έως 25 μιλίων την ώρα (περίπου 24–40 χλμ/ώρα). Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αλλά οι άνεμοι αναμένεται να είναι αρκετά πιο ασθενείς, μεταξύ 5 και 10 μιλίων την ώρα (περίπου 8–16 χλμ/ώρα).