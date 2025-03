Ο δήμαρχος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία, έκανε σήμερα γνωστό ότι η χειρότερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 50 και πλέον ετών στη χώρα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά μαινόταν στα βουνά που περιβάλλουν την περιοχή από την 26η Φεβρουαρίου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 210 κτίρια και περισσότεροι από 4.200 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δείτε πλάνα από τη φωτιά:

1,200 people evacuated as Japan fights forest fire

The fire has burned some 2,100 hectares (5,190 acres) of forest and damaged at least 84 homes, according to the Fire and Disaster Management Agency.#JAPAN pic.twitter.com/yaW8PSVPgu

— ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) March 7, 2025