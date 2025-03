Πάνω από 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στην μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων 30 χρόνων που μαίνεται στη βόρεια Ιαπωνία.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του στη φωτιά, η οποία έχει καταστρέψει περισσότερα από 5.200 στρέμματα γύρω από την πόλη Οφουνάτο, από την περασμένη Τετάρτη (26/2).

Αν και η περίοδος Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι συνήθως η πιο ξηρή για το Όφουνατο, η περιοχή κατέγραψε τον περασμένο μήνα τις λιγότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 20 χρόνων.

Περίπου 4.600 άτομα έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και περισσότεροι από 2.000 έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Περισσότερα από 80 κτίρια εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιές μέχρι στιγμής.

