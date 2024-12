«Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα ζημιές σε σπίτια ή δημόσια κτίρια από την σεισμική δόνηση των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ», ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας για τον σεισμό στο Αγρίνιο.

Επίσης, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενημέρωση για τυχόν ζημιές από το σεισμό, πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες, για την καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων, από την δόνηση, ενώ βρίσκεται σε ετοιμότητα η 6η ΕΜΑΚ της Πάτρας.

Στο μεταξύ, όπως είπε ο Σπύρος Κωνσταντάρας, «μέχρι στιγμής, τα περισσότερα προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, λόγω της πτώσης βράχων» και πρόσθεσε: «Καταγράφηκε ένα όρυγμα, εξ αιτίας της πτώσης βράχου που άνοιξε στα δύο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανάληψης – Πούλιανης – γέφυρας Μπανιά, που οδηγεί προς την Ναύπακτο, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος».

Ακόμη, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, υπάρχουν αναφορές για πτώσεις ραφιών με προϊόντα μέσα σε σούπερ – μάρκετ. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν πτώσεις βράχων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της Κλόκοβας, κοντά στο Αντίρριο και ήδη επιχειρούν μηχανήματα για τον καθαρισμό του δρόμου.

