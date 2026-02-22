Σεισμός τώρα 7,1 Ρίχτερ στην πολιτεία Σαμπά της Μαλαισίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην εκδίδουν προειδοποίηση για την εκδήλωση τσουνάμι.

Οι πρώτες πληροφορίες για την ισχυρή δόνηση στη Μαλαισία μεταδίδουν πως το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 619,8 χιλιόμετρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 97 χιλιόμετρα βόρεια του Kota Kinabalu στη Μαλαισία και 62 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Kudat.

Όπως ειπώθηκε, μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.