Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σεισμός τώρα 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:39

Σεισμός τώρα 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία

Μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σεισμός τώρα 7,1 Ρίχτερ στην πολιτεία Σαμπά της Μαλαισίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην εκδίδουν προειδοποίηση για την εκδήλωση τσουνάμι.

Οι πρώτες πληροφορίες για την ισχυρή δόνηση στη Μαλαισία μεταδίδουν πως το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 619,8 χιλιόμετρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 97 χιλιόμετρα βόρεια του Kota Kinabalu στη Μαλαισία και 62 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Kudat.

Όπως ειπώθηκε, μέχρι στιγμής, δεν αναμένεται τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή.

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης
Κόσμος 22.02.26 Upd: 19:07

Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Χρονικό σύλληψης 22.02.26

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22.02.26

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»
Ελλάδα 22.02.26

Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

Σύνταξη
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
