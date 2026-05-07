Αναβαθμίζονται οι εσωτερικές διαδρομές σε μεγάλο άλσος της Αττικής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την πλήρη αποκατάσταση του εξωτερικού διαδρόμου του Άλσους σειρά έχουν πάρει οι εσωτερικοί διάδρομοι, οι οποίοι διαμορφώνονται και σε λίγες ημέρες θα παραδοθούν στο κοινό, όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

Οι νέοι εσωτερικοί διάδρομοι έχουν σχεδόν μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα καθώς έχουν κατασκευαστεί με τα πλέον σύγχρονα, βιοκλιματικής αντίληψης υλικά, προσθέτει η επίσημη ενημέρωση. Όπως μάλιστα τονίζει, για την αποκατάσταση διαδρόμων απαιτήθηκε η απόξεση του προηγούμενου υλικού, η σταθεροποίηση και η δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων και ρήσεων αποστράγγισης όμβριων υδάτων . Το χωμάτινο δάπεδο που εγκαταστάθηκε θεωρείται ιδανικό για την άθληση (τρέξιμο/περπάτημα) σε εξωτερικούς χώρους.

Τέλος, η ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνει ότι τα έργα στο Άλσος συνεχίζονται με την τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στα τελευταία τμήματα και τους τελικούς ελέγχους στο σύστημα αυτόματης άρδευσης.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Νέας Σμύρνης