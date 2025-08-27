Απομακρύνθηκαν ξερά πεύκα από γνωστό άλσος

35 ξερά πεύκα απομάκρυνε από γνωστό Άλσος ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, προκειμένου να καταστήσει ασφαλές το συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η δημοτική Αρχή, κατόπιν αυτοψίας – αναφοράς των αρμόδιων αρχών, απομακρύνθηκαν από το Άλσος Μπακογιάννη του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού 35 ξερά πεύκα.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η υλοτόμηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της προβλεπόμενης άδειας από τη Διεύθυνση Δασών Αττικής.

Η παρέμβαση, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Δήμος, κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα συγκεκριμένα δέντρα αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών λόγω πιθανότητας πτώσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσαν σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας και υγιούς ανάπτυξης της υπόλοιπης βλάστησης.

Οι εργασίες καθαρισμού στα άλση και τα πάρκα του Δήμου αναφέρεται ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα φροντίδας και ενίσχυσης του πρασίνου, που περιλαμβάνει τόσο την προστασία όσο και την ανανέωση του φυσικού πλούτου της πόλης.

Φύτευση νέων ειδών

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαράλαμπος Γ. Μπονάτσος δήλωσε:

«Η προστασία των χώρων πρασίνου και της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα. Με υπευθυνότητα προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλίσουμε τόσο την αντιπυρική θωράκιση όσο και την υγεία των δέντρων. Παράλληλα, προγραμματίζουμε τη φύτευση νέων ειδών που θα ανανεώσουν τα άλση και τα πάρκα μας, με στόχο όχι μόνο την προστασία του υπάρχοντος πρασίνου αλλά και την αποτελεσματική ενίσχυσή του».