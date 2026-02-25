Ενοποιείται το Άλσος Περιστερίου-160 στρέμματα πνεύμονας πρασίνου στην Αττική

Τη δημιουργία ενός μεγάλου, ενοποιημένου Άλσους Περιστερίου, συνολικής έκτασης 160 στρεμμάτων στην καρδιά του Περιστερίου ανακοίνωσε, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, σηματοδοτώντας μια ιστορική περιβαλλοντική και πολεοδομική εξέλιξη για την πόλη.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, πρόκειται για την υλοποίηση ενός οράματος 50 ετών, που γίνεται πράξη με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, αλλάζοντας ουσιαστικά τον χάρτη της πόλης και αναβαθμίζοντας καθοριστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στην υφιστάμενη έκταση του Άλσους Περιστερίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προστίθενται πάνω από 30 στρέμματα, τα οποία εφάπτονται με το Άλσος και το Εκθεσιακό Κέντρο, στην περιοχή όπου βρίσκονται σήμερα τα δύο χωμάτινα γήπεδα ποδοσφαίρου και ο περιβάλλων χώρος.

Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες του σχεδιασμού

Κεντρικοί άξονες του σχεδιασμού είναι: