Δήμος Αθηναίων: 500 νέα δέντρα στο Άλσος Ιλισίων
Ενισχύει το ισοζύγιο πρασίνου ο Δήμος Αθηναίων.
Με νέα δενδροφύτευση προχωρά ο Δήμος Αθηναίων το σχέδιό του για περισσότερο πράσινο στην πόλη. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε δράση φύτευσης στο Άλσος Ιλισίων με την υποστήριξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε: «Πιστοί στη δέσμευσή μας, συνεχίζουμε εντατικά το πρόγραμμα φυτεύσεων για τη νέα χρονιά. Ενισχύουμε μεγάλους πνεύμονες πρασίνου αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Φυτέψαμε μαζί με εθελοντές, πεντακόσια νέα δέντρα σε στρατηγικά σημεία του Άλσους Ιλισίων, δίνοντας νέα πνοή σ’ έναν χώρο που το έχει ανάγκη».
Άλσος ζωτικής σημασίας
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γεώργιος Αποστολόπουλος, υπογράμμισε: «Το Άλσος Ιλισίων, ένας χώρος πρασίνου ζωτικής σημασίας για τον αστικό ιστό, ξαναβρίσκει ζωή μέσα από τη σημερινή δενδροφύτευση. Αποκαθίσταται έτσι, μία έκταση στην οποία δέντρα ετών, είχαν ξεριζωθεί εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών. Ενισχύουμε τον χώρο με νέα είδη δέντρων που συγχρόνως θα ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα».
«Στο Άλσος Ιλισίων, τοποθετήθηκαν πεντακόσια νέα δέντρα, ανάμεσά τους, 200 αρμυρίκια, 50 κέδροι, 50 κουμαριές και 200 σφενδάμια. Η φύτευση αυτή, αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της πυκνότητας του πρασίνου, στην αύξηση της βιοποικιλότητας, και τη συγκράτηση των όμβριων υδάτων. Απ’ την αρχή του 2024 έχουν συνολικά φυτευτεί 1.191 δέντρα στο Άλσος Ιλισίων. Οι δράσεις φύτευσης προβλέπεται να επεκταθούν και σε άλλους μεγάλους χώρους πρασίνου το επόμενο χρονικό διάστημα» προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων.
