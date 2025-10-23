Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου συνολικού προϋπολογισμού 2.3 εκατομμυρίων Ευρώ
Αυξάνεται το ισοζύγιο πρασίνου σε εννέα δήμους της χώρας.
Στην έγκριση της ένταξης εννέα έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2025, συνολικού προϋπολογισμού 2.302.924,61 € προχώρησε με ομόφωνες αποφάσεις το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.
Οι συγκεκριμένες εντάξεις αφορούν σε έργα αρχιτεκτονικού επανασχεδιασμού και ανάπλασης υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων-πλατειών, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τη διαμόρφωση αύλειων χώρων δημοτικών σχολείων και την ανάδειξη-ανάπλαση δημοτικού αλσυλλίου.
Οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά ένταξης ανά δήμο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
