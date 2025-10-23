Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου συνολικού προϋπολογισμού 2.3 εκατομμυρίων Ευρώ

Στην έγκριση της ένταξης εννέα έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2025, συνολικού προϋπολογισμού 2.302.924,61 € προχώρησε με ομόφωνες αποφάσεις το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.

Οι συγκεκριμένες εντάξεις αφορούν σε έργα αρχιτεκτονικού επανασχεδιασμού και ανάπλασης υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων-πλατειών, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, τη διαμόρφωση αύλειων χώρων δημοτικών σχολείων και την ανάδειξη-ανάπλαση δημοτικού αλσυλλίου.

Οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά ένταξης ανά δήμο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: