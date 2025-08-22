Σε εξέλιξη η βιοκλιματική ανάπλαση στην Αγορά Τροφίμων Πειραιά

Έλεγχο στο υπό εξέλιξη έργο κατασκευής του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου στην Αγορά Τροφίμων Πειραιά επί της Δημοσθένους & Λυκούργου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καρύδη και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βασίλη Ταταρόπουλο.

Ο κ. Μώραλης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και συνομίλησε με καταστηματάρχες και δημότες.

Πρόκειται για μια σημαντική ανάπλαση που περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονου στεγάστρου με μεταλλικά και γυάλινα στοιχεία, καθώς και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σωμάτων, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τον φωτισμό του.

Πέραν της κατασκευής του στεγάστρου, στην Αγορά Τροφίμων Πειραιά, το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή των πεζοδρομίων και των δρόμων γύρω από τον Πύργο του Πειραιά, καθώς και παρεμβάσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο φιλόξενου και σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και θα ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Το έργο σχεδιάστηκε από τον Δήμο Πειραιά και υλοποιείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Πειραιάς Plus».

Η σημερινή αυτοψία του κ. Μώραλη εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεών του σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής και αναπλάσεις στο πλαίσιο βελτίωσης της καθημερινότητας στον Πειραιά. Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, η άμεση ενημέρωση για την πρόοδό τους και η διασφάλιση ότι υλοποιούνται με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του τόνισε:

«Κεντρικός σταθμός της σημερινής μας περιοδείας ήταν η Αγορά Τροφίμων του Πειραιά, όπου προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς η κατασκευή του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου. Πρόκειται για ένα κομβικό έργο που συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με την περιβαλλοντική μέριμνα και την αστική αναβάθμιση, δίνοντας νέα πνοή στην εμπορική ζωή της πόλης.

Ήδη η περιοχή έχει αλλάξει εικόνα με την αξιοποίηση του εμβληματικού Πύργου Πειραιά και συνεχίζει να αναβαθμίζεται με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δυναμική της.

Το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο, σε συνδυασμό με τις αναπλάσεις στους γύρω δρόμους, δημιουργεί έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό και λειτουργικό χώρο, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για τους επαγγελματίες και μεγαλύτερη άνεση για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, αναδεικνύει την εμπορική φυσιογνωμία της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική αγορά, προσδίδοντάς της μια σύγχρονη εμπορική και οικονομική ταυτότητα. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε με έργα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη σταδιακή αλλά συνεχή πρόοδο του Πειραιά και ασφαλώς στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης».