Ολοκληρώνεται μεγάλο πάρκο στην Κρήτη

Το Γραμμικό Πάρκο Ερυθραίας, έκτασης περίπου 48 στρεμμάτων, που αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Ηρακλειώτες ως ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ψυχαγωγίας, άθλησης, αναψυχής, αλλά και στάθμευσης, ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούλιο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μέσω της ανακοίνωσης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία του έργου και αναφέρθηκε στο σύνθετο χαρακτήρα του: «Βρισκόμαστε στο τμήμα του πάρκου Ερυθραίας που ξεκινά από την οδό ΕΑΜ και καταλήγει στην πλατεία Γιαμπουλάκη. Εδώ μιλάμε για μια έκταση 14.000 τετραγωνικών μέτρων σε ένα σύνολο που διαμορφώνεται και ολοκληρώνεται πλέον και είναι σχεδόν 48 στρέμματα.

Με πεζή διαδρομή, ποδηλατόδρομους, ήπια κυκλοφορία, παιδική χαρά και με χώρους άθλησης. Στην απόληξη του από την άλλη μεριά, με ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης 149 οχημάτων που έχει και αυτός ολοκληρωθεί. Τον Ιούλιο του 2026 προβλέπουμε ότι όλο το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα σύνθετο εγχείρημα τεχνικά αλλά και χρηματοδοτικά και η Τεχνική Υπηρεσία έχει δουλέψει με πολύ μεγάλη επιμέλεια και αφιέρωση για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη».

Το Γραμμικό Πάρκο Ερυθραίας

Δημιουργείται σε μια έκταση περίπου 48 στρεμμάτων και χωρίζεται σε δύο τμήματα 14,3 και 33,6 στρεμμάτων, προσθέτει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

Το νότιο τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, που εκτείνεται από την οδό ΕΑΜ έως την Πλατεία Γιαμπουλάκη, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα τμήμα μόνο για πεζούς που θα χρησιμοποιείται ως περιπατητική διαδρομή και ένα παράλληλο ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μήκους περίπου 400 μέτρων, στο κέντρο του Πάρκου. Περιμετρικά δημιουργούνται περιοχές πρασίνου, ανάπαυσης, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων, χώρος με τραπέζια και πάγκους, καθώς και μία παιδική χαρά.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου εκτείνεται σε έκταση είναι 33,6 στρεμμάτων από τα οποία τα 9,5 στρέμματα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και τα υπόλοιπα 24 περίπου στρέμματα, παράπλευρους δρόμους και χώρο στάθμευσης 149 θέσεων. Η ανάπλαση εξελίσσεται από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως την γέφυρα του ΒΟΑΚ. Όπως και στο πρώτο μικρότερο τμήμα, περιλαμβάνει πεζοδρόμια που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, υδάτινο στοιχείο, σταθμούς δημόσιων ποδηλάτων και παιδικές χαρές. Επίσης διαμορφώνεται μία συνεχής διαδρομή πεζών μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου και ένας ποδηλατοδρόμος διπλής κατεύθυνσης ίδιου μήκους που διατρέχουν όλη την έκταση συνδέοντας τους χώρους αναψυχής και άθλησης.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/heraklion.gr