Α1 Γυναικών: Παίκτρια της χρονιάς η Ελεάννα Χριστινάκη

H παίκτρια του Ολυμπιακού, Ελεάννα Χριστινάκη, αναδείχθηκε η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Η 29χρονη παίκτρια ολοκλήρωσε τη regular season, έχοντας κατά μέσο όρο 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐢𝐜 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (@hellenicbf)

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τη Χριστινάκη:

«Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.

Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.

Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.

Η Ελεάννα Χριστινάκη, ψηφίστηκε ως η Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της εφετινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν με μ.ο. 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα».