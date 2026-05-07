UEFA Champions League: Το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

Το MEGA κατέλαβε την πρώτη θέση της τηλεθέασης χθες Τετάρτη 6 Μαΐου με τη μετάδοση μιας ακόμη συναρπαστικής ποδοσφαιρικής βραδιάς, ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η καθηλωτική αναμέτρηση από την «Allianz Arena», σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κατέκτησε την κορυφή στο γενικό σύνολο σημειώνοντας ποσοστό 20,9%, ενώ και στο δυναμικό κοινό 18-54 βρέθηκε στην πρώτη θέση με 20,4%.

Το κρίσιμο ματς κέρδισε την προτίμηση του φίλαθλου κοινού, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,4 εκατ. τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των φιλάθλων στην έγκυρη αθλητική ενημέρωση που προσφέρει η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού.

Η υπεροχή του MEGA ήταν καθολική σε όλες τις ανδρικές ηλικιακές ομάδες, όπου τα ποσοστά τηλεθέασης εκτοξεύθηκαν, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 46,5%.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού των φιλάθλων με την κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης, τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 19:00. Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ σε ένα συγκλονιστικό ματς που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της υφηλίου και υπόσχεται ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό θέαμα.

