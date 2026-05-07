Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 12:54

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η αποκάλυψη ότι το γνωστό και έγκριτο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Bauman της Μόσχας εκπαιδεύει μυστικά Ρώσους αξιωματικούς των στρατιωτικών πληροφοριών, ιδίως χάκερ, προκύπτει μέσα από 2.000 έγγραφα που ελήφθησαν από μια κοινοπραξία διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον Guardian, το Der Spiegel, τη Le Monde, το Insider, το Delfi και το VSquare.

Τα αρχεία, που καλύπτουν αρκετά χρόνια δραστηριότητας έως το 2025, περιλαμβάνουν προγράμματα σπουδών, αρχεία εξετάσεων, συμβάσεις προσωπικού και τις επαγγελματικές αναθέσεις μεμονωμένων αποφοίτων, εντοπίζοντας την πορεία τους από ασκήσεις στην τάξη σε θέματα hacking και παραπληροφόρησης έως τοποθετήσεις σε μερικές από τις πιο διαβόητες κυβερνομονάδες του ρωσικού στρατιωτικού μηχανισμού πληροφοριών.

Το Bauman, ένα από τα κορυφαία τεχνικά πανεπιστήμια της Ρωσίας, δεν έκρυψε ποτέ τους δεσμούς του με τον στρατό.

Ιδρύθηκε το 1830 και αργότερα εκπαίδευσε τους μηχανικούς και τους επιστήμονες που κατασκεύασαν σοβιετικούς πυραύλους, άρματα μάχης και συστήματα όπλων, και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα.

Σε μια εσωτερική επιστολή του 2013, την οποία είδε η εφημερίδα Guardian και απευθύνθηκε στον τότε υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, ο πρύτανης του πανεπιστημίου έγραψε ότι διεξάγει περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη από οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρωσία, με περισσότερο από το 40% να διεξάγεται προς το συμφέρον του υπουργείου Άμυνας.

Η μυστική σχολή στο πανεπιστήμιο της Μόσχας που εκπαιδεύει Ρώσους χάκερ

Στο Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Bauman της Μόσχας, ο Daniil Porshin κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων φοιτητών.

Οι συνολικοί βαθμοί του 25χρονου φοιτητή μηχανικής συχνά πλησίαζαν το άριστο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που φοιτούσε στο φημισμένο ίδρυμα, από το 2018 έως το 2024. Αλλά ο νεαρός άνδρας από το Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, ο οποίος έπαιξε επίσης για την ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου, δεν ήταν απλώς ένας υπόδειγμα μαθητή.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Porshin δεν παρακολούθησε μόνο μαθήματα με τίτλο «κρυπτογραφία» ή «ασφάλεια δικτύων υπολογιστών», τα οποία είναι στάνταρ στα προγράμματα εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο. Έμαθε επίσης πώς να «σπάει έναν κωδικό πρόσβασης», να «δημιουργεί έναν ιό» και ακόμη και να «χακάρει έναν διακομιστή», γεγονός που υποδηλώνει πιο αμφισβητήσιμες επαγγελματικές φιλοδοξίες.

Μετά την αποφοίτησή του το 2024, ο επίδοξος χάκερ εντάχθηκε κρυφά στη Μονάδα 26165 της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Γνωστή ως Fancy Bear ή APT28, αυτή η ομάδα Ρώσων χάκερ κατηγορείται κυρίως για την παραβίαση του γαλλικού τηλεοπτικού καναλιού TV5 Monde το 2015 για τη μετάδοση τζιχαντιστικής προπαγάνδας, για την κλοπή email από την ομάδα του Εμανουέλ Μακρόν όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία στις αρχές του 2017 και, πιο πρόσφατα, για τη στόχευση ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη διοργάνωση των πιο πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 .

Ο  Daniil Porshin δεν απάντησε σε ερωτήσεις της Le Monde. Την ίδια χρονιά, 15 φοιτητές με παρόμοιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο εντάχθηκαν επίσης στις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Η επίσκεψη του Πούτιν στο πανεπιστήμιο

Τον Απρίλιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την πανεπιστημιούπολη του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου Bauman της Μόσχας, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιάουζα στα ανατολικά της πόλης και φιλοξενεί μερικά από τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά της χώρας.

Περιηγήθηκε στην πανεπιστημιούπολη, συναντήθηκε με προπτυχιακούς φοιτητές και καυχήθηκε για τα φιλόδοξα σχέδια της Μόσχας για διαστημικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. «Έχεις όλα όσα χρειάζεται για να είσαι ανταγωνιστικός», είπε ο Πούτιν στους φοιτητές.

Αυτό που δεν ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την επίσκεψη του Πούτιν ήταν μια μυστική σχολή μέσα στο πανεπιστήμιο, γνωστή απλώς ως Τμήμα 4 ή «Ειδική Εκπαίδευση».

Εδώ, η επίλεκτη ομάδα φοιτητών προετοιμάζεται αθόρυβα για σταδιοδρομίες στην GRU, της οποίας οι πράκτορες έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες σε ξένο έδαφος και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος του στην προετοιμασία μελλοντικών πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μυστικός, εκτός από μια επίλεκτη ομάδα εμπλεκομένων.

«Μερικές φορές πρώτα σε εντοπίζουν από το σχολείο, μετά πηγαίνεις στο Bauman και κατατάσσεσαι στις υπηρεσίες… είναι μέρος μιας διαδικασίας», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος της άμυνας.

Ποιοι διευθύνουν το τμήμα

Ενσωματωμένο στο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου, το Τμήμα 4 χωρίζεται σε τρεις εξειδικευμένες κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η πιο εξέχουσα, που φέρει τον κωδικό 093400, ονομάζεται «Υπηρεσία Ειδικής Αναγνώρισης».

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η GRU ασκεί άμεσο έλεγχο στη διαδικασία πρόσληψης και βαθμολόγησης – στέλνοντας τους δικούς της αξιωματικούς για τη διεξαγωγή εξετάσεων, την έγκριση υποψηφίων και την επίβλεψη των τοποθετήσεων. Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός προγράμματος όπου η διάκριση μεταξύ καθηγητή και χειριστή και μεταξύ διδασκαλίας και πρόσληψης είναι θολή.

Το τμήμα διευθύνεται από τον αντισυνταγματάρχη Αντισυνταγματάρχη Κίριλ Στουπάκοφ, αξιωματικό πληροφοριών διαβιβάσεων ο οποίος, σύμφωνα με τα έγγραφα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο το 2022 με τη Μονάδα 45807 της GRU, μία από τις βασικές μονάδες της υπηρεσίας. Δεν είναι σαφές εάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία.

Στο Bauman, τα θέματα του Στουπάκοφ, περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των φοιτητών στην εξειδίκευση στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και την μυστική επιτήρηση.

Οι διαφάνειες PowerPoint, προφανώς σχεδιασμένες να συνοδεύουν τις διαλέξεις του συνιστούν έναν κατάλογο απάτης: ένας ανιχνευτής καπνού που στην πραγματικότητα είναι μια κάμερα, μια συσκευή που βρίσκεται απαρατήρητη ανάμεσα σε ένα πληκτρολόγιο και έναν υπολογιστή καταγράφοντας κάθε πάτημα πλήκτρου, ένα καλώδιο οθόνης που είναι επίσης μια σιωπηλή μηχανή λήψης στιγμιότυπων οθόνης που αποθηκεύει τις λήψεις του σε μια κρυφή μονάδα flash.

Ένας άλλος δάσκαλος που αναφέρεται στα έγγραφα είναι ο Βίκτορ Νετίκσο, ένας υποστράτηγος με κυρώσεις από τη Δύση, ο οποίος διοικούσε τη Μονάδα 26165 – μια ομάδα χάκερ γνωστή ως Fancy Bear – της οποίας οι αξιωματικοί κατηγορήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Το πρόγραμμα σπουδών

Μεταξύ των βασικών μαθημάτων είναι ένα με τίτλο «Άμυνα κατά της τεχνικής αναγνώρισης». Σε διάστημα 144 ωρών σε δύο εξάμηνα, οι φοιτητές διδάσκονται όλα τα εργαλεία του σύγχρονου hacking, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με κωδικό πρόσβασης, των τρωτών σημείων λογισμικού και των λεγόμενων trojans – κακόβουλων προγραμμάτων που μεταμφιέζονται σε νόμιμο λογισμικό που μπορεί να επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα σύστημα. 

Για να περάσουν το μάθημα, οι φοιτητές υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν «πρακτικές δοκιμές διείσδυσης», ενώ μια ενότητα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στους ιούς υπολογιστών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, πρέπει να αναπτύξουν οι ίδιοι έναν.

Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τη δομή και την οργάνωση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Ξεχωριστές συνεδρίες καλύπτουν τη χρήση των δυτικών πληροφοριών στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάπτυξη εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναγνώρισης και κρούσης στο ουκρανικό πεδίο της μάχης.

Εκτός από τις εργασίες hacking, το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει επίσης τον πόλεμο πληροφοριών. Οι προχωρημένοι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν ένα σεμινάριο για την ανάπτυξη μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης, σύμφωνα με τα έγγραφα, με στόχο τη δημιουργία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας «χειραγώγηση, πίεση και κρυφή προπαγάνδα».

Οι μαθητές διδάσκονται τους μηχανισμούς της ψυχολογικής χειραγώγησης και πώς να επιβάλλουν μια «σωστή» αντίληψη των πληροφοριών σε ένα κοινό.

Εν τω μεταξύ, το διδακτικό υλικό διαποτίζει τους μαθητές με την ορθοδοξία του Κρεμλίνου: ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν «αναπόφευκτος». «Εθνικιστές και νεοναζί» βρίσκονται στην εξουσία εκεί. Οι Ρώσοι στο Ντονμπάς αντιμετωπίζουν «γενοκτονία», με την υποστήριξη ευρωπαϊκών χωρών.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Αναφορές ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

