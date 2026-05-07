07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Αμοιβές: Κυρώσεις σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν μισθολογική απόκλιση άνω του 5% μεταξύ των δύο φύλων
Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 13:46

Αμοιβές: Κυρώσεις σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν μισθολογική απόκλιση άνω του 5% μεταξύ των δύο φύλων

Τι θα προβλέπει σε ότι αφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Κανόνες και υποχρεώσεις για τους εργοδότες, αλλά και δικαιώματα ελέγχου για τους εργαζόμενους εισάγει το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο φιλοδοξεί να μειώσει το μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές, δηλαδή να διασφαλίσει ίση αμοιβή και για τα δύο φύλα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως είπε, για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Όπως εξήγησε η κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας με το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι:

1. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων θα είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
2. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια θα πρέπει να γνωρίζουν το εύρος μισθού που παρέχεται για τη συγκεκριμένη θέση.
3. Δεν θα επιτρέπεται να ερωτάται ο υποψήφιος ή η υποψήφια για το μισθολογικό ιστορικό του.
4. Εάν παρατηρηθεί μισθολογική απόκλιση που υπερβαίνει το 5% και δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες, η επιχείρηση θα υπόκειται σε κυρώσεις.

Διαφάνεια στις αμοιβές

Η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία θα ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας στην διαμόρφωση των αμοιβών. Η διαφάνεια αφορά πρώτον, στην αναγγελία θέσεων και τη διαδικασία πρόσληψης. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία. Και τρίτον, ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.

Αντιστοίχως οι εργοδότες θα υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για την αρχική αμοιβή ή το εύρος της στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας.

Ταυτοχρόνως οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως αναλυτικά στοιχεία για το μισθολογικό τους χάσμα.

Ως μισθολογικό χάσμα θεωρείται η διαφορά στα μέσα επίπεδα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.
Σύμφωνα με το πόρισμα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι μέσες αμοιβές των γυναικών υπολείπονται κατά 12% από εκείνες των ανδρών, ενώ στην Ελλάδα οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 13,6% λιγότερο από τους άνδρες.

Με μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές των ανδρών – γυναικών άνω του 12% είναι οι χώρες Γαλλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβακία, Φινλανδία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Λετονία.

Πηγή: OT

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

