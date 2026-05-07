Ένα ακόμα δικαστικό μέτωπο άνοιξε σήμερα για τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατέρα Αντώνιο καθώς άνοιξε η αυλαία της δίκης που αφορά σε ασέλγεια πράξεις σε βάρος δυο νεαρών αγοριών, πρώην φιλοξενούμενων της Δομής .

Ωστόσο για λόγους προστασίας των θυμάτων η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν σήμερα τόσο ο ιερέας και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή όσο και ο ένας εκ των δυο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον κατηγορούμενο στη δικαιοσύνη.

Με την έναρξη της διαδικασίας από την πλευρά των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας υποβλήθηκε αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Ένα αίτημα που δεν βρήκε σύμφωνους τους συνηγόρους υπεράσπισης του πατρός Αντωνίου, οι οποίοι τόνισαν ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελόντων έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει να και να τον προστατεύει…».

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. «Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων διότι οι κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εξάλλου αμφότερες οι πλευρές έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ κατά τη προδικασία. Να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα», είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Το δικαστήριο αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο σύνολο της, χωρίς δηλαδή τη παρουσία κοινού και δημοσιογράφων.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.