magazin
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρκάς: Μια καλημέρα για την Καθαρά Δευτέρα
Social 23 Φεβρουαρίου 2026, 08:10

Αρκάς: Μια καλημέρα για την Καθαρά Δευτέρα

Για ακόμα ένα πρωινό ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς μας υποδέχεται με τη δική του «καλημέρα».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

Για ακόμα ένα πρωινό, ο Αρκάς μας λέει τη δική του «καλημέρα» – με τη σημερινή να είναι εορταστική και νηστίσιμη.

Ο γνωστός σκιτσογράφος μας βάζει στο κλίμα της ημέρας και μας καλωσορίζει με τον Φεβρουάριο να μας λέει «Καλή Σαρακοστή», ενώ η Δευτέρα κάνει… μπάνιο.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 7ης εβδομάδας, δηλαδή 48 μέρες πριν το Ελληνορθόδοξο Πάσχα και προφανώς πάντοτε ημέρα Δευτέρα.

Την ημέρα αυτή ξεκινάει η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των Αποκριών. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί «καθαρίζονται» πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.

Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα, με διάφορα έθιμα και αποτελεί κατ’έθιμο αργία. Συνηθίζεται πανελλαδικά να τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά, ελιές και φασολάδα χωρίς λάδι. Κύρια έθιμα σε όλη την Ελλάδα είναι το πέταγμα του χαρταετού, αλλά και το λεγόμενο Γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν από τη Μικρά Ασία οι πρόσφυγες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο