Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Social 20 Φεβρουαρίου 2026, 07:45

Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς μας λέει την καλημέρα του μαζί με έναν χαριτωμένο μονόλογο του Φλεβάρη.

Vita.gr
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Φλεβάρη να λέει:

«Άλλοι τριάντα έχουμε κι άλλοι τριανταμία, μα εγώ με εικοσιοκτώ έσπασα τα ταμεία!

Έχω τσίκνα κι απόκριες, έχω και Βαλεντίνο και όλα τα προβλήματα καρνάβαλο τα ντύνω!

Γουστάρω να περνάω καλά, να το γλεντάω γουστάρω

κι αν είμαι και στα κέφια μου,

μπορώ και να ραπάρω!

Το σημερινό σκίτσο

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

Επικαιρότητα
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
X-Files 19.02.26

Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Έρικ Μπέρλισον «αποκάλυψε» ότι υπάρχει ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα στη Γη, χωρίς να ανακαλύψει την τοποθεσία του και το διαδίκτυο πήρε φωτιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
