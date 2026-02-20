Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Φλεβάρη να λέει:

«Άλλοι τριάντα έχουμε κι άλλοι τριανταμία, μα εγώ με εικοσιοκτώ έσπασα τα ταμεία!

Έχω τσίκνα κι απόκριες, έχω και Βαλεντίνο και όλα τα προβλήματα καρνάβαλο τα ντύνω!

Γουστάρω να περνάω καλά, να το γλεντάω γουστάρω

κι αν είμαι και στα κέφια μου,

μπορώ και να ραπάρω!

Το σημερινό σκίτσο