Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς μας λέει την καλημέρα του μαζί με έναν χαριτωμένο μονόλογο του Φλεβάρη.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Φλεβάρη να λέει:
«Άλλοι τριάντα έχουμε κι άλλοι τριανταμία, μα εγώ με εικοσιοκτώ έσπασα τα ταμεία!
Έχω τσίκνα κι απόκριες, έχω και Βαλεντίνο και όλα τα προβλήματα καρνάβαλο τα ντύνω!
Γουστάρω να περνάω καλά, να το γλεντάω γουστάρω
κι αν είμαι και στα κέφια μου,
μπορώ και να ραπάρω!
Το σημερινό σκίτσο
